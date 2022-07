Memorial Verplancke met acht ploegen

De bal rolt weer op de Torhoutse wijk ’t Rozeveld. Maandag is de 41ste editie van de Memorial Georges Verplancke van start gegaan. Het voetbaltornooi voor amateurploegen loopt tot en met vrijdag 19 augustus. Dan heeft de finale plaats.

De Memorial wordt voor de 14de keer door VK Eendracht in goede banen geleid, de thuisclub die vorig jaar het tornooi won. In de finale, die op een brilscore eindigde en bijgevolg door strafschoppen beslist moest worden, toonde Eendracht zich nipt beter dan medefinalist en stadsgenoot KWB Don Bosco. Het werd 4-3.

Acht teams azen op eeuwige roem, waarvan zeven dezelfde zijn als vorig jaar. In reeks A komen uit: VK Eendracht Torhout, VK Postboys Torhout, FC Ter Mote Ruddervoorde en KVK Denys Lichtervelde. In reeks B zijn dat SC Marietteje Hertsberge, DDT Veldegem, KWB Don Bosco Torhout en nieuwkomer Sportavrienden Veldegem. Per reeks speelt elk team drie onderlinge matchen en vanaf dan kan de eindtabel beginnen. De loting gebeurde in café De Piraat in Lichtervelde.

De poulewedstrijden hebben net als vorig jaar op donderdag en vrijdag plaats, maar nu ook op maandag, zodat het tornooi wat compacter kan verlopen. Er wordt telkens om 19 en om 21 uur gespeeld. De slotwedstrijden zijn enkel op donderdag en vrijdag voorzien, met op vrijdag 19 augustus de kleine finale om 19 uur en de grote finale om 21 uur. De toegang is voor iedereen gratis.

Er zijn tal van trofeeën voorzien: uiteraard voor de laureaat van het tornooi en voorts voor de topschutter, de beste doelman en de fair play. Voor de Zuipbeker is kunnen voetballen geen must.

Tornooidirecteur Peter Verplancke, naar wiens vader de competitie genoemd is, hoopt op sportieve en attractieve wedstrijden.

“De deelnemende teams hebben in het verleden bewezen dat ze uit het goede hout gesneden zijn”, zegt hij. “We gaan ervan uit dat het weer een toptornooi wordt.”

Supporters welkom

Vorig jaar verliep de 40ste editie, een jubileum, alvast rimpelloos, op de match voor de vijfde en zesde plaats na. Toen dienden FC Ter Mote Ruddervoorde en DDT Veldegem hun wedstrijd bij 0-0 te staken, omdat… het licht uitging. Niet fysiek, maar letterlijk: de wijk werd getroffen door een stroompanne. En dus was de grasmat plots in het duister gehuld.

“We hopen heel wat supporters te mogen verwelkomen”, zegt Peter. “Er zijn een hapje en een drankje verkrijgbaar tegen democratische prijzen. Het veld en de kantine aan de Korenbloemstraat stralen gezelligheid en sfeer uit.”

(JS)