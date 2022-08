Meer dan honderd verenigingen organiseren activiteiten tijdens Maand van de Vrije Tijd in Oostende

Tijdens de maand van de vrije tijd, van 15 augustus tot 30 september, bundelen meer dan honderd culturele-, sportieve- en jeugdverenigingen de krachten om gratis activiteiten te organiseren.

Oostende is trots op haar talrijke verenigingen, die de stad naam en faam bezorgen met succesvolle sportprestaties en culturele hoogstanden. Door de moeilijke coronatijden zijn meerdere verengingen verdwenen en daar wil de stad iets aan doen. Via de Maand van de Vrije Tijd worden meer dan honderd jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in de bloemetjes gezet met gratis activiteiten en een promotiecampagne met banners, affiches en spandoeken in het straatbeeld.

Gratis deelnemen

“De Stad Oostende investeert maximaal in haar verenigingsleven”, zegt Schepen van Sport en Cultuur Bart Plasschaert. “Dat varieert van nieuwe jeugdsportinfrastructuur tot niet aflatende ondersteuning van de cultuurverenigingen. Elke inwoner verdient het om lid te kunnen zijn van een bloeiende en groeiende vereniging. Vanaf 15 augustus tot eind september kan men gratis deelnemen aan activiteiten, initiaties, leerrijke workshops, bijzondere expo’s en sportieve events.”

Het vrijetijdsaanbod wordt via de UiTPAS als centrale vrijetijdspas, overzichtelijk en betaalbaar voor elke burger gepresenteerd aan de inwoners. Alle activiteiten zijn gratis. Het volledige programma vind je op www.oostende.be/vrijetijd , voor meer info kijk je op www.oostende.be/uitpas.