Meer dan 80 mensen op eerste volksspelennamiddag in het het Komense Vintage Café

Afgelopen weekend organiseerde het Komense Vintage Café, in samenwerking met de Houtemse Trabolclub, een eerste volksspelennamiddag. Meer dan 80 mensen kwamen er kennis maken met de gezelschapsspelen van weleer.

Trabollen, sjoelen of kegelen? De kans is groot dat deze termen niet meteen een belletje doen rinkelen. “Dat was ook meteen de insteek van dit evenement: zowel jong als oud leren ontdekken en herontdekken!” Frédéric De Priester (40), zaakvoerder van het Vintage Café, blikt tevreden terug op een eerste editie van dit unieke evenement.

“Het waren enkele leden van de Houtemse Trabolclub die me de aanzet hadden gegeven. Ze vonden het jammer dat hun hobby, toch wel een van de oudste volksspelen uit de streek, nog zo weinig jongeren kon bekoren. Enkelen onder hen vreesden zelfs dat hun spel gedoemd was te verdwijnen, een zoveelste slachtoffer van de digitale revolutie.”

Frédéric contacteerde verschillende verenigingen, allen actief in de wereld van de volksspelen. “Nagenoeg iedereen was meteen gewonnen voor het idee van een spelnamiddag waar iedereen kennis kon maken met de spelletjes van weleer”, lacht hij.

Smaakt naar meer

“De opkomst was dan ook bijzonder goed. Meer dan 80 mensen, waarvan de jongste 3 jaar was en de oudste een pittige senior van meer dan 80 jaar oud, vonden hun weg naar het evenement. Voor de ouderen was het een aangenaam terugzien met gezelschapsspelen die ze in hun jeugd speelden. Voor de jeugd was het dan weer een ontdekking van zaken die ze niet kenden.”

“Jong en oud vonden ook elkaar want de ervaring van de ouderen werd maar al te gretig gedeeld met de leergierige jeugd. Het was de eerste keer dat we dergelijke namiddag op poten hebben gezet maar het smaakt in ieder geval naar meer”.

