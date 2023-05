Meer dan 500 dartsspelers op eerste Open Darts Menen

Meer dan 500 dartsspelers verschenen zaterdag op de eerste Open Darts Menen competitie. De zaal van Park Ter Walle, waar de atleten het tegen elkaar opnamen, was tot de nok gevuld. Hoewel de organisatie te kampen kreeg met enkele kinderziektes, blikken ze wel al gemotiveerd vooruit naar volgend jaar. “Een tweedaagse? Het zou zomaar eens kunnen!”

Gekleurde shirts, duizenden pijltjes, 180’s bij de vleet en vooral een sfeer die helemaal goed zat. Waar de organisatie hoopte op 300 inschrijvingen voor deze eerste editie van Open Darts Menen, kregen ze bijna het dubbele over de vloer. De inzet was dan ook niet min, het event was een van de toernooien waarbij competitieve speler punten konden sprokkelen voor een plaats op de nationale en internationale rangschikking.

Vanaf 10 uur werden de 50 banen van de tijdelijke dartstempel in gebruik genomen, waarbij in verschillende categorieën werd gespeeld. Spelers vanuit het volledige land kwamen naar Menen afgezakt, waaronder ook enkele opmerkelijke namen. Zo speelde ook Elke Clijster een niet onbehoorlijke partij maar ook enkele gekende namen uit de dartswereld tekenden voor present. De prijzenpot, goed voor 5000 euro, was de kers op de spreekwoordelijke taart.

Wachttijden

Een drukte van jewelste dus, al was het misschien net iets te druk. Hoewel de loftrompetten weerklonken, was er ook plaats voor terechte kritiek. De wachttijden voor wie moest spelen bedroegen vaak enkele uren, waarbij vele spelers pas na 23 uur aan hun tweede wedstrijd konden beginnen.

De finale werd uiteindelijk om 2 uur ‘s nachts beslecht. Een werkpunt dus, eentje waarvoor de organisatie alvast niet doof is. Zo gaven ze te kennen dat er inderdaad nog moet gesleuteld worden aan de wedstrijdleiding en dat ze volgend jaar kijken in de richting van een tweedaagse.

Na een afwezigheid van tientallen jaren lijkt de dartssport opnieuw voet aan grond te hebben gevonden in Menen.