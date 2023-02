Meer dan 400 dansers in Desselgem voor wedstrijd modern, jazz & showdance

Dit weekend wordt sporthal Leiestadion in Desselgem omgetoverd tot danstempel. Dansers uit heel Vlaanderen komen dan namelijk naar Desselgem om deel te nemen aan wedstrijden modern, jazz en showdance.

432 dansers van 22 verschillende dansclubs uit heel Vlaanderen tekenen present. “Modern/hedendaags (contemporary) is van oorsprong een rebellie tegen klassieke techniek. Experimentele of originele techniek en choreografie wordt daarin dan ook aangemoedigd. Binnen jazzdans wordt een onderscheid gemaakt tussen up tempo jazzdans (bv. broadway jazz) en slow tempo jazz (op tragere muziek)”, klinkt het. “De basistechnieken in beide varianten zijn wel dezelfde. Op de wedstrijd worden zowel up tempo als slow tempo jazzdans gedanst. Showdance verwijst naar podium- en theaterdansen, waarin de nadruk ligt op entertainment en showgehalte. Verschillende dansstijlen kunnen gecombineerd worden. Binnen showdance is een thema, met verhaallijn, cruciaal”, aldus Jolien Jacobs van Danssport Vlaanderen.

Vijfde keer

“Wij organiseren voor de vijfde keer mee dit kwalificatietornooi voor het Vlaams Kampioenschap in samenwerking met Danssport Vlaanderen”, gaat Louise Castel van Let’s Dance Beveren-Leie. Er zijn vier kwalificatiewedstrijden en dit is de derde. Van Let’s Dance zelf zijn er 21 dansers die het beste van zichtzelf gaan geven. Vier teams, drie duo’s en 9 solo’s. Daar zit heel wat potentieel in om zich te kwalificeren. Ook Lily-May Mommerency, vorig jaar Belgisch Kampioene, is van de partij en is momenteel in goeie doen.”

“Let’s Dance is voor mij een fulltime job. Je kan bij ons in Beveren-Leie naast competitiedansen ook recreatief terecht. Al vanaf 2 jaar kan je deze mooie sport aanleren”, aldus Louise. (ELD)