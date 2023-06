Medewerkers Bosmolens Ommegang op verrassingsreis: brouwerijbezoek, highland games en etentje in Herenhuis in Izegem

Op zaterdag 17 juni vertrokken de medewerkers die ieder jaar van Bosmolens Ommegang een topdriedaagse maken in Izegem, op verrassingsreis.

Het team onder leiding van voorzitter Eddy Bral stapte om 8.15 uur op de bus en ging ontbijten in het koffiehuis van de pa van bestuurslid Niels Desmet in Brugge. Daarna volgde een bezoek aan Brouwerij De Halve Maan, met uiteraard een degustatie inbegrepen. Vervolgens ging de groep ‘highland games’ spelen in De Kijkuit in Beernem. Drie groepjes namen het tegen elkaar op, onder meer in het paalwerpen. 24 medewerkers maakten de hele trip mee, tien anderen kwamen ’s avonds de groep versterken voor het afsluitende etentje in Het Herenhuis. Dit jaar vinden de Ommegangsfeesten op de Bosmolens plaats van 21 tot 23 juli op het Ter Beursplein.