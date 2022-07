Masters Lauwe gaat voor vijftiende keer op zoek naar beste sportploeg

De omgeving van Het Applauws is op zaterdag 9 juli het sportieve strijdtoneel van de Masters Lauwe. In hun queeste naar de beste en meest veelzijdige sportploeg bekampen maar liefst 32 teams elkaar in acht verschillende sportdisciplines.

De Masters Lauwe vindt na een gedwongen pauze van twee jaar niet langer plaats in de sporthal, maar wel in en rond het Applauws. Op het programma staan dodgeball, basketbal, volleybal, karabijnschieten, roeien en de ontworpen sporttak PJ Reflex. Nieuw dit jaar zijn darts en een estafette op een zeer groot springkasteel.

Acht poules

“Vanaf 9 uur ‘s morgens beginnen we eraan en we gaan door tot 20 uur ’s avonds. Om de drie kwartier veranderen we van sport. Per sporttak zijn er acht poules, de winnaars van elke poule stoten door naar de kwartfinale. Dan volgen er nog halve finales en de finale”, legt voorzitter Kurt Kind het sportieve verloop uit.

“Na afloop verzorgen Peter en Heidi de catering voor zo’n 300 mensen. Daarna is er voor de eerste keer een afterparty.” De Masters vindt zijn oorsprong in vier vrienden die elkaar sportief uitdaagden. In de beginjaren bekampten zes ploegen elkaar in zes disciplines. Nu is dat uitgegroeid tot een sportmanifestatie met 32 ploegen en acht disciplines.

Containercup avant la lettre

“Inmiddels is dit al de 15de editie. We zijn een Containercup avant la lettre, maar dan voor ploegen”, vertelt Kurt. “Het concept is vrij uniek en er heerst altijd een festivalsfeertje. Het is echt iets dat leeft in de gemeente. De ploegen komen uit Lauwe en omstreken.”

“Ondanks 32 deelnemende ploegen is er toch nog een wachtlijst. Van de brandweer tot de Chiro, van de vrouwenvolleybalploeg tot de harmonie: iedereen speelt om te winnen. In het verleden trok maar liefst acht keer een badmintonploeg aan het langste eind.”

Fairplay en gezelligheid

“Sport, fairplay en gezelligheid zijn de belangrijkste ingrediënten van ons evenement. Er is een fairplayprijs voor de sportiefste ploeg en een femme fatale-trofee voor de beste ploeg met minimaal één vrouwelijke speelster.”

“Een tien man sterke bestuursploeg en heel wat vrijwilligers leiden alles in goede banen. Er zijn 27 scheidsrechters die waken over het sportieve verloop van de dag.” (Carlos Berghman)