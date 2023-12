Martha en Roger hebben beste kaarten bij Okra Beselare

In OC De Leege Platse kwamen de leden van de kaartersclub van Okra Beselare bijeen om hun kampioenen van 2023 te vieren. Bij de vrouwen werd Martha Capelle als overwinnaar uitgeroepen. Bij de mannen had Roger Bauden de beste kaarten. Als koppel werden Bernadette Borry en Pol Dunrez in de bloemetjes gezet. We zien de gevierden in het gezelschap van de bestuursleden Gerda Dussesoye, Albert Syx, Noël Verbrugghe, Rosa Viaene, Agnes Vandevelde, Moniek Denorme, Paula Decuypere en Maria Masschelin. (foto ZB)

Foto en os ZB