Marnixring schenkt taalspel Sprekende Muur

Marnixring De Blinckaert Knokke-Heist wil haar steentje bijdragen tot de taalontwikkeling van de allerkleinsten. Ze konden nu, mede dankzij verdeler B-Bot.nl, 50 kleuterklassen en een veelvoud van kleuters gelukkig maken met ‘Sprekende Muur’.

Dit educatieve bord bestaat uit een aantal vakken waar verschillende woorden of situaties kunnen uitgebeeld worden. Door op de knop bij de afbeelding te drukken, kan de kleuter het bijhorende woord ook horen. De afbeeldingen alsook de woorden kunnen vrij door de leerkrachten aangepast worden. “Omdat taalarmoede ook kansarmoede is, én omdat het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur één van de pijlers is van de Marnixring, is het voor ons dan ook bijzonder nuttig om spreekwoordelijk de twee vliegen in één klap te slaan. We hopen dat de kleuters met dit intuïtief hulpmiddel op een speelse manier het Nederlands snel en goed onder de knie krijgen”, zegt voorzitter Rudi Verheecke. “Het is essentieel dat de kinderen de taal meester zijn, willen ze vlot meekunnen in de latere leerjaren maar ook buiten het onderwijs.” Op de foto zien we de overhandiging van het taalspel in VBS Blankenberge-Wenduine, Sint-Jozef Sint-Pieter, Campus Zuidlaan Blankenberge. Achteraan herkennen we pedagogisch coördinator Geraldine Devos, lid Marnixring Jean-Marie Van Mullem, directeur Campus Zuidlaan Ilya Aerts, lid Marnixring Pieter Corneillie en vooraan enkele kleuters en juffen met het educatieve bord.