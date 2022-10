Marnix is 25 jaar voorzitter van Samana-Anzegem: “Ik denk nog niet aan stoppen”

In Anzegem bestaat Samana, het vroegere ziekenzorg, vijftig jaar. Dit jaar is het ook ruim 25 jaar dat Marnix Vanderhaeghen voorzitter is van deze bloeiende vereniging. “Ik denk nog niet aan stoppen”, geeft hij zelf aan. “En aangezien er achter elke succesvolle man een sterke vrouw staat, mogen we natuurlijk zijn echtgenote Lilianne Deconinck niet vergeten”, klinkt Secretaris Samana-Anzegem Etienne D’haese (70).

“Liliane heeft er als enthousiaste vrijwilliger net als Marnix 25 dienstjaren opzitten bij Samana-Anzegem. Zij is verantwoordelijk voor de sectie Hobby, met een groeiend ledenaantal van momenteel 21 leden. Alleszins willen we nu vooral Marnix in de bloemetjes zetten. Het is dankzij de leiding van Marnix én de steun van de zestien bestuursleden dat we momenteel een mooi ledenaantal van 320 geregistreerde leden hebben. Het doet deugd om van verschillende mensen lof en dank te horen voor onze inzet en oprecht enthousiasme.”

Uitlaatklep

Marnix Vanderhaeghen werd in 1995 verkozen als voorzitter. Hij was toen 49 jaar. “Omdat ik toen het jongste lid was, werd ik gebombardeerd tot voorzitter”, aldus Marnix Vanderhaeghen (76).

“Ik was vervroegd op pensioen gezet door ziekte en wilde die rol als voorzitter wel opnemen. Het was altijd al een uitlaatklep voor mij en hopelijk kan ik het nog een eindje verder blijven doen. Ik ben de kernleden heel dankbaar, het is echt een goede en betrokken groep.”

Nationale Ziekendag 9 oktober

“Mijn meest memorabele periode is enerzijds de vijftien jaar dat ik in het hoofdbestuur zat van Zuid-West-Vlaanderen en anderzijds het mooi zien aangroeien van de Anzegemse Samanagroep. De leden kijken massaal uit naar de activiteiten. Zo zijn er nu al 150 inschrijvingen voor de Nationale Ziekendag op zondag 9 oktober 2022”, klinkt Marnix verheugd. (GV)