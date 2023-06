Marktrock Poperinge organiseert medewerkersfeest: “Bedanken voor hun bangeloze inzet”

Naar jaarlijkse gewoonte werden de medewerkers van Marktrock Poperinge bedankt tijdens een medewerkersfeest.

“We verlangen naar de zomer, het warme weer, de gezelligheid, de terrasjes… Wij kijken ook uit naar een zomer met goed weer en vooral met goede muziek”, zegt Arne Vanhee in naam van bestuur van vzw Marktrock Poperinge. “Wij zijn dan ook druk in de weer om na een spetterende en zeer geslaagde editie van Marktrock 2022, er terug in 2023 een topeditie van te maken. De voorbereidingen lopen vlot en de nodige artiesten zijn geboekt, maar eerst willen we iedereen nog eens bedanken voor de belangeloze medewerking van de voorbije jaren en hopelijk ook voor editie 2023.”

36ste editie

“Elke medewerker werd daarom met partner uitgenodigd op ons medewerkersfeest. Het eten werd verzorgd door Flou’s@home. We waren met 110 aanwezigen. Zolang ik me kan herinneren, organiseren we als ons medewerkersfeest.”

De 36ste editie wordt georganiseerd op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus. Pauline #LikeMe, Belle Perez, Level Six, coverband Crystal Moon en de tributeband De Kreunaers 2.0 staan onder andere op de affiche van de komende editie.

Info: www.marktrockpoperinge.be