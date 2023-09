Markant Zedelgem start nieuwe werkjaar in stijl op verborgen plek

Met veel goesting en een gratis kennismakingsavond in vintage stijl trappen de dames van Markant Zedelgem hun werkjaar af. Woensdag 20 september zijn zowel leden als niet-leden welkom voor ontspanning en (nieuwe) vriendschap. De locatie blijft nog even geheim, maar het Markant-jaar belooft bruisend te worden.

Het nieuw werkjaar van de dames van Markant Zedelgem staat opnieuw garant voor een afwisseling van actie, cultuur, sport en gezondheid, van kennis opsteken tot plezier beleven. Al sinds 1964 beleven dames een breed aanbod aan ontspannende activiteiten voor actieve en ondernemende vrouwen. De activiteiten van de Markant-afdeling in Zedelgem zijn op maat voor een groep dames uit meestal de vier deelgemeenten, en vinden meestal plaats op weekdagen vanaf 20 uur. “De lokale activiteiten op de agenda maken we op onze startavond graag bekend. Ondernemende dames kunnen dan ook hun zaak voorstellen. Geniet mee van gezellige momenten met nieuwe vriendinnen uit de buurt, en voeg wat extra sprankeling toe aan je leven door je bij ons aan te sluiten”, nodigt Markant Zedelgem wervend uit.

De startactiviteit op 20 september is een uitstekende gelegenheid om het netwerk te leren kennen. Alle dames die graag ontdekken, beleven en genieten, zijn er van harte welkom.

Geheime locatie

“We presenteren er het programma voor de komende maanden, vergezeld met een hapje en een drankje. We willen dat onze vereniging in Zedelgem blijft bestaan en streven ook wel naar verjonging. Ook dames jonger dan 40 of 50 kunnen ons en elkaar vinden. Om hun programma in te vullen, luistert het bestuursteam naar de leden, en wat er ook bij Markant nationaal leeft”, geeft Mirjam Deckers van Markant Zedelgem mee. “De locatie van onze startavond op woensdag 20 september blijft tot op het allerlaatst geheim. We spreken af op het P.A.Vynckeplein in Zedelgem om 19.50 uur. Mis deze kans niet om deel uit te maken van onze Markant-groep.” (HV)