Markant viert 70ste verjaardag met feestmaal

Markant Staden is dit jaar welgeteld 70 jaar jong. Dat werd gevierd met een feestmaal. “Simonne Wydooghe-Deberdt en Isabelle Hondeghem sloegen in 1953 de handen in elkaar om het toenmalige CMBV in Staden op te richten”, weet voorzitter Kaat Vandenbulcke. “Ze vormden maar liefst 26 jaar een sterke tandem als respectievelijk voorzitter en secretaris. Markant bloeide, maar kende in 2008 even een dipje. Een nieuwe equipe bestuursleden met Chris Neyt als voorzitter en Agnes Vermeire-Demuynck als medevoorzitter zette ons evenwel weer op de kaart. Markant Zarren stopte in 2015 zijn werking en sloot bij ons aan.” Op het feest in Hoeve Krekedal in Zarren werd ook Christelle Vandenbulcke-Dejonckheere in het zonnetje gezet. Christelle was meer dan 30 jaar bestuurslid, waarvan ook 7 jaar voorzitter. (BCH/foto JCR)