Markant viert 65ste verjaardag in stijl

De 65ste verjaardag van Markant Maldegem ging niet onopgemerkt voorbij. De dames van de vereniging verzamelden samen met hun partner in Huyze De Baere voor een feestelijke avond met alles erop en eraan. Ook regioverantwoordelijke voor Noord-Oost-Vlaanderen Myrthe Princen was van de partij. “Met 134 leden zijn we anno 2025 meer dan ooit een bruisende vereniging”, zegt voorzitter Heidi Vlaminck. “Dat is de verdienste van een schitterend bestuur, een hechte groep vrijwilligers en natuurlijk al onze leden. We kijken uit naar de toekomst, met mooie projecten, vriendschap, plezier en onvergetelijke momenten”, besluit voorzitter Heidi Vlaminck. (MIWI /foto MIWI)