Markant start nieuw werkjaar met volle goesting

Het nieuwe werkjaar van Markant Gits gaat binnenkort van start. “Op 18 september houden we onze eerste bijeenkomst, met een hapje en drankje terwijl een zanger voor de ambiance zorgt”, vertelt Greet Saelens. Iedereen is welkom.

“We houden de eerste activiteit bewust laagdrempelig, zodat iedere vrouw die interesse heeft een kijkje kan komen nemen”, aldus Saelens. “We voorzien maandelijkse gevarieerde activiteiten, zodat er voor elk wat wils is. Zo staan er enkele creatieve workshops, een bedrijfsbezoek aan Roularta, een initiatie linedance en zelfs een opfrissingscursus over de wegcode op het programma.”

Markant richtte zich vroeger eerder op zelfstandige onderneemsters, vandaag wil de vereniging iedereen verwelkomen.

“Met onze activiteiten proberen we een gezellig samenzijn te creëren in een ongedwongen sfeer. Op 13 december organiseren we bijvoorbeeld ‘Aan tafel met…’ waarbij we mensen zoals een vrijwilliger, een dokter, iemand uit het gemeentebestuur… uitnodigen om in gesprek te gaan rond maatschappelijke thema’s. We blijven zoveel mogelijk in en rond de gemeente bij de organisatie van de activiteiten. Wie lid wil worden van onze vereniging, vindt alle info op onze Facebookpagina en betaalt vijftig euro voor een volledig werkjaar. Er is momenteel ook een ledenactie waarbij nieuwe leden bij inschrijving een waardebon van tien euro ontvangen die ze kunnen inwisselen bij een Markante Zaak in de gemeente”, aldus het bestuur van Markant Gits. (EVG)

markantgits@hotmail.com.