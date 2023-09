Markant start het nieuwe werkjaar

Op dinsdag 19 september start Markant Beveren-Roeselare het nieuwe werkjaar. Markant verbindt en inspireert actieve vrouwen. “Bij Markant bieden we inspirerende lezingen, creatieve en culinaire workshops en een dosis cultuur aan”, vertelt Mieke Termote van Markant Beveren-Roeselare. “Iedere onderneemster die lid is, kan zich gratis registreren als Markante Zaak met tal van voordelen. Markant laat vrouwen in heel Vlaanderen ontdekken, beleven en genieten. Elke Markant-afdeling ontstaat uit een initiatief van gedreven vrouwen in jouw omgeving. Wie interesse heeft, kan een email sturen naar markantbeverenroeselare@gmail.com.” (RV/foto RV)