Markant Sint-Idesbald start het seizoen met ‘Goesting’

Met een optreden van artiest Tralalie die zowel piano, viool als accordeon speelt, zette Markant Sint-Idesbald-Koksijde het nieuwe seizoen in. Deze Markant-afdeling bestaat al 58 jaar en telt een 65-tal ‘Markante vrouwen’, waarvan 8 bestuursleden. “Onze socioculturele vereniging komt zowat maandelijks samen en iedereen is welkom”, klinkt het bij het bestuur. “Het thema dit jaar is: Goesting! Elke woensdag fietsen we en elke donderdag wandelen we. We hebben ook een leesclub en een socratische gespreksgroep. Onze volgende activiteit is op donderdag 26 oktober. Dan bezoeken we de luchthaven van Oostende en daarna verkennen we een stuk van The Crystal Ship-wandeling. Info of deelname: Markant.Koksijde@gmail.com. Op de foto zien we het bestuur met Leen Louwagie, Rosanne Vandenbussche, Marijke Verhegge, Nicole Willaert, Sabine Matten, Trees Devos, Lore Cogghe en Bénédicte Ollivier. (foto MVO)