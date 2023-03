Markant Rumbeke verkoopt gerookte zalm en steunt ALS-onderzoek nadat een van de leden ook getroffen is door de ziekte

De voorbije jaren steunde markant Rumbeke al enkele goede doelen. De jongste jaren was dat Think Pink. Dit jaar gaat hun steun uit naar de ALS-Liga. Een zeer bewuste keuze omdat een van de leden belast is met deze ziekte en er binnen de vereniging goed ervaren wordt wat deze ziekte allemaal met zich meebrengt.

Markant Rumbeke telt een 70-tal leden en een vijfkoppig bestuur: Claudine Decoene, Caroline Vandevyvere, Sofie Declercq, Leentje De Boe en Evelyn Verbanck.

De vrouwenvereniging wil zich dit jaar speciaal inzetten om het team wetenschappers van de KU Leuven te steunen bij hun wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaansmechanisme van de erfelijke vorm van amyotrofische laterale sclerose (ALS), een zeldzame neurodegeneratieve aandoening waarbij vooral het motorisch systeem getroffen wordt. Door verlies van motorneuronen treden er progressieve verlammingsverschijnselen op. Tot op vandaag is er nog geen behandeling voor deze dodelijke spierziekte.

Actie tot 24 april

Er wordt artisanaal gerookte zalm te koop aangeboden. Die is vacuüm verpakt en dus zeker een tijdje houdbaar. Een portie van 200gr kost 12 euro, voor een halve kg betaal je 25 euro. De actie loopt tot 24 april.