Markant Meulebeke viert haar platina jubileum

De 70ste verjaardag van Markant Meulebeke werd ingezet met een receptie in kasteel Ter Borcht. Daarna trok men naar Pittem voor de verderzetting van het feest.

Op 10 december 1952, stonden mevrouw Dubaere en mevrouw Mattelin aan de basis van het CMBV Meulebeke. Hun doel was om vrouwen samen te brengen, kansen te geven tot ontwikkeling en hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten. CMBV stond voor Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen. De eerste voorzitter was mevrouw Elisabeth Vandendriessche – Libeert. In 2001 werd de naam CMBV vervangen door Markant, netwerk voor ondernemende vrouwen. De huidige voorzitters van Markant Meulebeke zijn Els Vande Sompele en Bea Stock. “Het succes van Markant anno 2022 hebben we vooral te danken aan de vrijwillige bestuursleden die er steeds in geslaagd zijn om boeiende en gevarieerde programma’s aan te bieden”, zegt Bea. “We zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst nog vele dames zullen ontmoeten die door hun gedrevenheid en motivatie het boeiende Markant verhaal zullen verder schrijven.”

Lentehappening

“Met onze 140 leden en 15 bestuursleden hebben we echt geluk”, pikt Els in. “Wat ik vooral waardeer is dat zowat alle leeftijdsgroepen aanwezig zijn. De rode draad binnen de werking van onze vereniging blijven de inspirerende lezingen, de creatieve, sportieve en culinaire workshops, en de nodige dosis cultuur. We komen ook graag samen om er een gezellige avond van te maken met een lekker hapje en drankje. We doen er ook alles aan om het lokaal kopen te stimuleren. Dit betekent dat we ook samenwerken met UNIZO en Op Stap. Op 25 en 26 maart 2023 houden we met hen onze lentehappening in het OC Vondel.” (LB)