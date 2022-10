Markant Lichtervelde viert 70ste verjaardag in cultuurhuis De Keizer: “We staan sterker dan ooit”

Markant bestaat in Lichtervelde dit jaar 70 jaar, in 1952 startte de vereniging onder de naam CMBV, de Christelijke Middenstands- en Burgervrouwen. Een jubileum dat het bestuur niet zomaar liet voorbijgaan en dat samen met de leden werd gevierd in Cultuurhuis De Keizer.

Joke Van Doorne, teamlid van Markant: “Voor de geschiedenis van het ontstaan van Markant moeten we teruggaan naar 1946. Naast de sociale organisatie voor arbeidersvrouwen (KAV) en één voor boerinnen (de Boerinnenbond), was er nood aan een organisatie voor de middenstandsvrouw.

Mode-Rendee-Voe

Het was pas in 1951 dat er maandelijks een volwaardig tijdschrift gelanceerd werd voor zelfstandige vrouwen. Het tijdschrift had als voornaamste doel vrouwen op te roepen om een plaatselijke afdeling van CMBV op te richten. Lichtervelde stapte mee in 1952.”

De eerste voorzitster was Magdalena Vandaele-Huys, een tante van de echtgenoot van Lena D’Heedene. Lena was zelf ook een tijd voorzitster van Markant. “Er werd gestart met een kleine groep leden”, gaat Joke verder. Veel activiteiten vonden plaats in het huis van een bestuurslid.”

“Maar het ledenaantal groeide in 1960 naar 80 leden waardoor de activiteiten werden verplaatst naar de Potteriezaal in de Potteriestraat. Maandelijks werd een activiteit aangeboden. Deze waren meestal voorzien op maandag, toen was het overgrote deel van de leden immers winkeliers met sluitingsdag op maandag…”

CMBV groeide gestaag en bereikte in de daaropvolgende jaren enkele hoogtepunten. Joke: “In 1977 werd het 25-jarig bestaan gevierd met een plechtige dankmis en een feestvergadering in Lichtenhove.

In het begin van de jaren 80 werd gestart met de organisatie van yogalessen. In 1984 werd een modeshow ‘Mode-Rendee-Voe’ georganiseerd waar niet alleen Lichterveldse winkeliers aan meewerkten, maar ook een tiental mannequins van het Brugse Eramusinstituut.”

Markant

“In 2001 werd CMBV door de nationale leiding omgedoopt tot Markant, netwerk van ondernemende vrouwen die in alle openheid ontmoeting, persoonlijke ontplooiing en zorg voor de samenleving nastreven. Waar vroeger de nadruk wat meer op vorming en educatie lag, worden nu vooral socio-culturele activiteiten aangeboden met kans tot ontmoeting.”

“Deze vinden plaats in oc De Schouw. We sprongen mee op de kar van de digitalisering en kondigen onze activiteiten aan via Facebook. Door corona moesten we veel activiteiten afschaffen, maar vandaag staan we er weer, sterker dan ooit”, besluit Joke. De huidige voorzitters van Markant zijn Bettina Maes en Veronique Bruyneel.

(JW)