Markant Kuurne viert 70-jarig bestaan: “Informeren, maar ook amuseren”

Markant vierde feest. In zaal ‘t Senter werden 40 leden verwelkomd met lekkere drankjes en hapjes. De hele avond was een vrouwelijke ‘Homo Markantis’-wedstrijd, een beetje zoals het tv-programma ‘Homo Universalis’, via zeer uiteenlopende en originele opdrachten.

Markant werd 70 jaar geleden in Kuurne opgestart door Maria Vandenberghe uit Kuurne, toen nog onder de naam CMBV. Op de eerste bijeenkomst, in 1952 in een zaaltje in café De Middenstand, waren tien vrouwen aanwezig. Nu telt Markant Kuurne tien vrouwen in het bestuur en zijn er 70 leden.

Ontspanning

Voorzitters Veerle Hellyn en Martine Dujardin zijn tevreden: “Ons bestuur is een heel energieke en hechte groep. We maken veel plezier, maar we verzetten ook veel werk om de leden telkens opnieuw een fijne avond te bezorgen.” Markant is een vereniging voor vrouwen en organiseert voor haar leden ontspannende en vormende activiteiten. “We hebben zeer verschillende activiteiten van culturele, culinaire, creatieve en informatieve aard”, vervolgen beide dames. “Maar niet alleen de tijden veranderen, ook de mode, de ideeën, de samenleving en dus ook het verenigingsleven. Eind vorige eeuw kwam overal het verenigingsleven onder druk te staan en waren vooral de sportclubs en de vriendenclubjes populair. Daarom was CMBV-nationaal in 2001 bij de eersten om van naam te veranderen naar het modernere Markant.”

Niet alleen de naam, maar ook de strategie veranderde en stilaan werd een nieuwe koers uitgestippeld. De vereniging werd opengetrokken naar een breder publiek en op vandaag is iedere vrouw welkom bij Markant, ongeacht ras, stand, achtergrond of werk.

Vriendinnengroep

“De nieuwe naam is trouwens ook van toepassing op ieder van ons, want iedere vrouw is in haar eigenheid uniek en heel markant”, beide voorzitters vertellen enthousiast verder, regelmatig aangevuld door andere bestuursleden: “Dus dames uit Kuurne, kom zeker eens langs op een van onze activiteiten en maak kennis met onze fijne vereniging. Wij van Markant Kuurne doen ons uiterste best om een zeer gevarieerd programma aan te bieden en jullie met veel lekkers te verwennen. Het is onze bedoeling om telkens al jullie zintuigen te prikkelen. Wij willen jullie informeren, maar vooral ook amuseren. Wij willen een hechte en brede vriendinnengroep zijn waar iedereen met iedereen praat en waar veel gelachen en gefeest wordt.”

Meer info is te verkrijgen via veerlehellyn@hotmail.com of via de Facebookpagina van Markant Kuurne (Anne De Meester)