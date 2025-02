Markant klinkt op het nieuwe jaar

De smulkapel in De Paanders leek op een Franse feestzaal ondergedompeld in een blauw-wit-rode gloed waarin een livezangeres een hele jukebox Franse chansons door haar stembanden toverde. De genodigden werden door bestuursleden van Markant, allen getooid met een kleine Eiffeltoren, verwelkomd. Vooraan in de zaal stond een lange tafel sierlijk gedekt met een groot gamma copieuze Franse kazen. Dit alles vormde het decor voor het gezellig nieuwjaartreffen van de dames van Markant. Voorzitsters Annick Duyck en Lieselot Devriese verwelkomden meer dan 70 leden. Tijdens de avond werd ook het jaarprogramma bekendgemaakt met op 19 februari al een kookworkshop in Loft Madeleine. Op 11 maart is er de winkelroute met plaatselijke onderneemsters in Amuse. Volgen nog: deelname aan de Chirorolmarathon, bezoek aan Antwerpen, packrafting en/of wandeling langs de Mandel. Het afsluitmoment verzorgt Sarah Puozzo, die het heeft over Italië, op 16 juni. (LB/foto LB)