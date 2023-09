Markant Hooglede is vanaf nu… Best Pittig

De dames van Markant Hooglede starten het nieuwe werkjaar niet alleen met heel veel goesting, maar ook onder een nieuwe naam. Voortaan komen ze onder de naam Best Pittig Hooglede naar buiten, een naam die volgens verantwoordelijke Ellen Ampoorter de lading volledig dekt.

Best Pittig maakt samen met Markant en Artemis deel uit van Vrouwennet vzw, een netwerk van actieve en ondernemende vrouwen in Vlaanderen. De Hoogleedse afdeling startte op donderdag 21 september met hun nieuwe werkjaar. “Het thema van dit werkjaar is Goesting”, verduidelijkt Ellen Ampoorter.

“We kijken dan ook met heel veel goesting uit naar een nieuw Best Pittig-jaar. Naar jaarlijkse gewoonte maken we van de startactiviteit een gezellig samenzijn met de nodige hapjes en drankjes. Deze startactiviteit vindt plaats bij delicatessenwinkel d’Hofstede in de Hoogleedsesteenweg in Roeselare. Pascal en Frederik zijn onze gastheren en stellen ons graag hun producten voor. Naast een gevarieerd programma vol actieve, originele en trendy activiteiten willen we onze leden wat me-time aanbieden samen met andere vriendinnen.”

Vier kenmerken

Begin juni kwam er ook een nieuwe naam uit de bus. “Best pittig staat voor dynamisch, pittig, fun en welverdiende me-time. Vier kenmerken die perfect passen bij onze afdeling en onze activiteiten, vandaar ook de beslissing om onder die nieuwe naam onze werking verder te zetten.”