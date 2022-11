Markant Beselare viert 30-jarig bestaan met een nieuwe voorzitster in Klei

Markant Beselare-Geluveld-Zandvoorde voerde een voorzitterswissel door. Sigrid Zole (48) volgt Gudrun De Leyn op, die na 15 jaar de fakkel doorgeeft. De afdeling telt ongeveer 55 leden.

Markant is een vereniging voor ondernemende vrouwen. Er bestaan 300 afdelingen met meer dan 25.000 leden. “We zijn er voor jong en iets ouder. Onze jongste lid is halfweg de twintig, het oudste lid in de tachtig. Iedereen is welkom”, benadrukt kersvers voorzitster Sigrid Zole. Sigrid (48) woont op de Molenhoek in Beselare en is al meer dan tien jaar betrokken bij Markant. In 2007 werd ze lid en zeven jaar later trad ze toe tot het bestuur. Ze nam de fakkel over van Gudrun De Leyn (58), die afscheid nam na 15 jaar voorzitterschap.

Diverse activiteiten

“Normaal was de overdracht vorig jaar al gepland, maar toen gooide corona roet in het eten. Deze week lieten we ons culinair verwennen in Klei en werd de wissel officieel bekrachtigd. Als voorzitter moet ik de vergaderingen – die we ongeveer driemaandelijks houden – voorbereiden en leiden. Daarnaast zorg ik dat alles in goede banen geleid wordt. Maar ik sta er niet alleen voor en kan rekenen op een heel team geëngageerde vrouwen.”

Het aanbod activiteiten is heel divers. “Naast een startvergadering zorgen we voor een waaier aan creatieve, ontspannende en sportieve activiteiten. De volgende activiteit is een kookworkshop met toppings Topp’d. op 1 december. Twee leden Lillie en Liesbeth, we noemen ze ook wel de Boxy’s van Markant, nemen dan de touwtjes in handen. Er komt verder dit werkjaar onder meer nog een voordracht over de menopauze, cocktailworkshop, bezoek aan kledingwinkel FortyFour, schieten in een schietclub en mindfulness. In juni sluiten we het werkjaar af met een activiteit en etentje waarbij ook onze partners uitgenodigd worden.” (API)