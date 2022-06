Markant-afdeling Heule ondergaat totale bestuurswissel: “Meer bekendheid verwerven”

Sophie Roose en Sabine Desmet zijn het voorzittersduo van Markant Heule dat uittredend voorzitter Dina Vanhecke vervangt. Samen met vier nieuwe bestuursleden zorgen zij voor verjonging, verfrissing en een nieuw elan. Hiermee waait een nieuwe wind door Markant Heule.

Sophie Roose (43) is verpleegkundige, woont in de Albrecht Rodenbachlaan en is alleenstaande moeder van Louis en Charlotte. Sabine Desmet (56), gehuwd met Henk Soens, is moeder van Emma en Charlotte. Sabine is meewerkende echtgenote van warme bakker Henk Soens. Bakkerij Soens is gelegen aan de Oude Ieperseweg. Sophie en Sabine vonden elkaar in Markant. Beiden vonden dat ze iets moesten ondernemen om de vereniging te verjongen. “We laten ons omringen door vier bestuursleden. Dat is weliswaar een kleine groep, maar we moeten efficiënt kunnen werken. Er mag altijd nog iemand bijkomen maar het hoeft niet. Naast het bestuur zijn er veel leden die helpen met activiteiten te organiseren”, aldus de voorzitters.

Activiteiten in petto

Van onenigheid in het uittredende bestuur is zeker geen sprake. “Het voormalige bestuur is een hechte vriendengroep die jarenlang de activiteiten van Markant Heule verzorgde. Ze vinden dat het moment is aangebroken om het roer aan een nieuw bestuur te geven”, zegt Sophie. “Het ontslagnemende bestuur wil nu genieten van andere dingen in het leven. Dit betekent echter niet dat ze Markant Heule de rug toekeren. Integendeel!”, voegt Sabine eraan toe. Straks start de eerste werkvergadering met het nieuwe bestuur. Het kersverse bestuur gaat het programma opstellen voor een jaar. “Op de meet-and-greet aan het kasteel van Heule, waar de bestuurswissel plaatsvond, mochten de aanwezigen ideeën indienen. Deze nemen we mee naar de vergadering. We houden jaarlijks minimaal zes activiteiten. De thema’s zijn gevarieerd: van sport, cultuur tot ernstige onderwerpen. De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en de afsluiter van het werkjaar blijven”, lichten de dames toe. De Markantkalender is gelijklopend met de schoolkalender en start dus in september en sluit af in juni.

Gestage groei

Het voorzittersduo streeft ernaar om alle activiteiten luchtig en laagdrempelig te houden. “Elke activiteit wordt afgesloten met een drink. Dat doen we om elkaar beter te leren kennen. Het is de bedoeling om de leden zo veel mogelijk te betrekken en meer bekendheid te verwerven in onze gemeente”, vertelt Sabine.

Echt uitbreken is een van de doelstellingen van het nieuwe voorzittersduo. “We willen activiteiten voor zowel leden als niet-leden. Vroeger was het alleen voor zelfstandige vrouwen. Nu is het voor alle dynamische vrouwen. De huisvrouw is ook ondernemend”, verduidelijkt Sophie. Markant Heule telt 120 leden en groeit gestaag. “Het is een roleffect. De ene brengt de andere mee”, zegt Sabine. (Carlo Herpoel)

Wie lid wil worden of meer info wenst, kan zich richten tot jongmarkantheule@gmail.com.