Mark Broucke stopt na 40 jaar als voorzitter van Davidsfonds Gits: “Cultuur maakt een mens rijker”

Mark Broucke (75) geeft na 40 jaar voorzitterschap de fakkel door aan het huidige bestuur van Davidsfonds Gits. De man, afkomstig uit Veurne, zette zich mateloos in om cultuur in Gits te brengen. “Mijn job als leerkracht bij Dominiek Savio bracht me naar Gits. Mijn engagement voor Gits werd groter met de jaren, maar het is nu tijd om de jonge generatie een kans te geven”, zegt Mark.

Mark is sinds 2008 met pensioen als leerkracht secundair onderwijs in Dominiek Savio, maar hij blijft sociaal erg geëngageerd. “Ik mocht met pensioen gaan op 55-jarige leeftijd, maar dat vond ik te vroeg. Daarom heb ik nog vijf jaar langer gewerkt. Ik deed mijn job met hart en ziel omdat het me ook veel voldoening gaf. Ik gaf les in alle onderwijsvormen binnen Dominiek Savio en het was allemaal even boeiend. De kunst bestaat erin om de leerlingen te begrijpen en hen graag te zien. De aanpak speelt een rol en hen animeren op een interessante manier is het belangrijkste bij het les geven”, aldus Mark.

Graag gezien

Vrouwlief Noëlla treedt nog bij dat Mark een graag geziene leerkracht was. “Zelfs nu nog bellen oud-leerlingen hem op om een praatje te maken of om iets te vragen. Toen ik enkele jaren geleden iets later toekwam op een feest van Dominiek Savio, zocht ik Mark bij collega’s, maar ik kon hem niet vinden. Ik trof hem aan rond een groepje jongeren waar Mark ronduit aan het vertellen was. Ik vond het echt mooi om te zien dat ze hem zoveel jaren later nog steeds appreciëren”, vertelt Noëlla.

De basis van Marks sociaal engagement werd al jong gelegd in de KSA en als monitor van verschillende binnen- en buitenlandse kampen. “Zowel mijn vrouw als ik waren van thuis uit al lid van het Davidsfonds en dus ben ik al snel bestuurslid geworden van het Davidsfonds van Gits. Na 40 jaar voorzitterschap werd het tijd om de fakkel door te geven aan de jongere generatie. Wie mij zal opvolgen is een beslissing voor het huidige bestuur. De meeste mensen kunnen het Davidsfonds kennen van de Junior Journalist Wedstrijd in de scholen waarbij jongeren gestimuleerd worden om te schrijven door middel van een schrijfwedstrijd. Maar het Davidsfonds heeft in de loop der jaren veel meer gedaan en georganiseerd, zoals het straattoneel over Clément Carbon met een tentoonstelling en een viertal kunstwerken, die nu in de raadszaal staan. Terwijl we vroeger geen kunstwerken hadden! Ook 900 jaar Gits en de opening van het nieuwe marktplein waren hoogtepunten. Daarnaast nodigden we de afgelopen jaren talloze sprekers uit.”

Vaak op stap

“Zelf gaan mijn vrouw en ik nog altijd op stap want cultuur verrijkt mensen en dat is altijd mijn bedoeling geweest. Het is mooi om cultuur bij de mensen te brengen en omgekeerd”, gaat Mark verder. Niet alleen het Davidsfonds ligt Mark nauw aan het hart, hij was ook actief in de Vlaamse Kultuurvereniging van Gits, en nu in de Heemkring Aubert-Tillo Van Biervliet. “Met de Vlaamse Kultuurvereniging, gestart in 1978, wilden we activiteiten organiseren met het oog op het collectief geheugen van Gits. Daarbij was de opening van de vernieuwde markt van Gits toch wel een hoogtepunt. Ik werd gecontacteerd door Radio 2, want ze waren op zoek naar het mooiste en beste pleintje van West-Vlaanderen. We ontvingen de reporter met de accordeon en zorgden daarbij dus voor een originele ontvangst. We hadden allerlei volk opgetrommeld om de markt te promoten. Met resultaat, we wonnen de wedstrijd. Ook de reuzenstoet van 1991 lokte enorm veel volk naar Gits. Vandaag zijn er nog drie reuzen over in Gits. Met de kunstwandelingen WATUKU, Wandelen Tussen Kunst, wilden we kunst in het straatbeeld brengen, toegankelijk voor iedereen. Er zijn eindeloos veel activiteiten die in de loop der jaren georganiseerd werden. Tot slot hebben we nog de Heemkring Aubert-Tillo Van Biervliet, die gegroeid is uit de Vlaamse Kultuurvereniging. De grootste realisatie is daar dat we konden bekomen zijn archief op een veilige plaats in het gemeentehuis onder te brengen.”

Toekomst

Dat Mark nog uren kan verder vertellen is een understatement. “Ook de laatste jaren zijn we nog actief, denk maar aan het boek 200 jaar klooster en de tentoonstelling op Gits Kermis. In 2027 bestaat het Davidsfonds Gits 100 jaar en dat moet gevierd worden. Tot slot wil ik nog mijn echtgenote Noëlla bedanken voor de zuurstof die ze mij gegeven heeft. Zonder haar kon ik al die engagementen niet opnemen. Ik heb jarenlang plezier gehad in het organiseren van allerlei activiteiten en de passie om mensen te verbinden, maar zonder Noëlla en niet te vergeten de vele vrijwilligers, bestuursleden, sympathisanten en andere geëngageerden, was me dat niet gelukt”, besluit Mark. We wensen hem veel succes in de toekomst. (EVG)