Mario Olivier stopt als voorzitter van de sportraad Ardooie: “Blijf lid van Spartastappers”

Mario Olivier heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de gemeentelijke sportraad. Hij verhuist naar Pittem en dat wil zeggen dat hij statutair niet langer deel kan uitmaken van de sportraad. Hij was er actief lid sinds 1995 en sedert 1 januari 2019 voorzitter.

Toen Mario lid werd van de sportraad was de werking ervan hem niet onbekend. Zijn vader Roger was er sinds 1989 lid van als schepen van Sport. En zelf was Mario bij zijn toetreden actief bij diverse sportverenigingen. Het was minivoetbalclub Puskas die hem voordroeg. Daar was hij lid en voorzitter van. “Puskas speelde toen in eerste nationale en we konden voordelige huurvoorwaarden bereiken in de sporthal. Dit was een van de eerste realisaties in mijn lidmaatschap”, aldus Mario.

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad en Mario heeft samengewerkt met vier schepenen van Sport. “Dit waren Georges Demuynck, Marleen Lepla, Chantal Van de Vijvere en Terry Callens.”

“Als lid van de sportraad en later als voorzitter heb ik me steeds ingezet voor elke sport binnen de gemeente en het was niet altijd evident en gemakkelijk om iets te bereiken. Maar we speelden onze rol als sportraad”, zegt Mario.

Zijn inzet voor de sport in het algemeen wordt bevestigd door Jan Maeseele, zijn voorganger als voorzitter. “Toen ik voorzitter werd, voerde ik bij elke sportraad het vragenkwartiertje in. Mario stelde regelmatig vragen, wat getuigt van zijn brede interesse voor de sport in onze gemeente en zijn bekommernis om de sport vooruit te helpen”, vertelt de oud-voorzitter.

“De jongste twee jaar waren geen cadeau voor de werking van het verenigingsleven in het algemeen, en voor de sportraad in het bijzonder. Door corona was samenkomen moeilijk. Nu komen we tot een normale werking. De uitreiking van de sportprijs op de gemeentelijke nieuwjaarsdrink zal wellicht mijn laatste wapenfeit zijn, want binnenkort verhuis ik naar het naburige Pittem”, weet Mario te melden.

“Ik kijk in ieder geval tevreden terug naar mijn Ardooise sportverleden. Er waren uiteraard wel eens problemen, zoals naar aanleiding van de scholenveldloop. Maar praten loste veel op. Het was vooral fijn om vast te stellen dat zoveel mensen zich hier inzetten voor de sport in de gemeente. Het verenigingsleven, de accommodatie, de vele initiatieven van onder meer de sportdienst nodigen hier voor uit. Ik wil Joris en Tom, de twee functionarissen, bedanken voor de mooie en goeie samenwerking. Ze worden veelal met de vragen en de problemen geconfronteerd, maar ze zoeken steeds naar een passende oplossing”, aldus nog Mario.

Zwart gat

Of hij nu in het zwarte gat duikt en Ardooie links laat liggen? “Zeker niet! Ik blijf Ardooie in mijn hart dragen, want ik heb hier 58 jaar geleefd en beleefd. Ik ben nog altijd lid van de Spartastappers en zal er dus nog vaak te zien zijn.”

Ondertussen werd Jo Herman aangesteld als tijdelijke voorzitter. Op de algemene vergadering van de sportraad, begin mei, komt er een definitieve overdracht om de legislatuur vol te maken.