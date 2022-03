Mario (55) uit Beveren viert 10+1 jaar café Agora én 10 jaar biljartclub Zondagstoters: “Ik zie de toekomst positief”

De Zondagstoters mochten vorige zondag hun tiende verjaardag vieren. Dat liet Mario Buddaert (55), de uitbater van sfeer- en praatcafé Agora, niet onopgemerkt voorbij gaan. Hij trakteerde zijn trouwe biljarters én vierde ondertussen de 10+1 jaar dat hij achter de toog van de bloeiende horecazaak staat.

Zondag 6 maart was het exact tien jaar geleden dat biljartclub De Zondagstoters boven de doopvont gehouden werden. Yves Soenen en Ronny Lefever waren de eerste twee leden van deze vrolijke biljartbende die elke zondagochtend komt tapbiljarten in café Agora.

“Het was puur voor ons plezier. De eerste vijf jaar speelden Ronny en ik telkens tegen elkaar. Pas daarna kwam Frankie Lepoutre er bij en niet veel later werd onze club uitgebreid met Yoshi Soenen en Stijn Mulier. En nu komt ook Seppe Vandeverre bijna wekelijks meespelen”, aldus Yves, die uitbater Mario Buddaert dankbaar is voor de wekelijkse warme ontvangst op zondag.

“En we mogen sinds een paar weken al om 9.30 uur beginnen in plaats van om 10 uur. Een halfuurtje, maar dat scheelt voor ons wel enkele partijtjes. We spelen altijd twee tegen twee en zijn het hele jaar door op zondag trouw van de partij. Het is hier gezellig vertoeven en Mario trakteert ook geregeld eens. We hebben veel aan hem te danken.”

Nieuwe krijtjes

Om hun tienjarig bestaan te vieren trakteerde Mario elke Zondagstoter met een pakje krijtjes en schonk hij nieuwe biljartballen. Mario trakteerde ook alle klanten op een hapje en een drankje. De reden? Hijzelf staat sinds 1 maart al 10+1 jaar achter de toog van sfeer- en praatcafé Agora.

“Normaal had ik het vorig jaar willen vieren, maar corona gooide roet in het eten”, aldus Mario. “Maar aangezien de Zondagstoters hier nu al tien jaar onafgebroken op zondag komen spelen, besloot ik meteen op die dag ook voor mijn 10+1 jaar te trakteren.”

“Hoe ik terugblik op deze voorbije elf jaar? Heel tevreden! Alleen jammer van die twee jaar corona. Niet alleen voor mij was het financieel een streep door de rekening, maar ook voor de klanten was het een moeilijke periode. Al het sociale contact viel weg. Ondertussen komen de klanten terug, maar het is nog niet zoals vroeger. Ik merk dat er toch wat schrik blijft”, stelt hij.

“Maar nu het sluitingsuur achter de rug is en de zomer in aantocht is, zal het allemaal wel weer loslopen. Ik zie de toekomst positief tegemoet en kijk al uit naar de komende tien jaar.”

Gezin dankbaar

Naast De Zondagstoters is Agora ook de thuishaven van twee competitieve biljartclubs: Agora A en Los Amigos, die actief zijn in tweede en derde klasse.

“Daarnaast hebben we een grote spaarkas met meer dan 60 leden, komt kaartclub Koeketiene hier een kaartje leggen en wordt er ook geregeld vogelpiek gespeeld. En bij de thuismatchen van Club Brugge is het volle bak met ons groot scherm. Bovendien worden we binnenkort ook een officiële Club Brugge-lokaal”, besluit Mario, die zijn vrouw Sophie Dejonckheere wil bedanken voor haar steun.

“Bij de drukke momenten staat ze altijd klaar om te helpen. Maar ook van onze zes kinderen krijgen we geregeld wat hulp.”

(SM)