Marc en Margriet zijn kampioen bij Okra-kaarters

Traditiegetrouw zet Okra Harelbeke de kaartkampioenen in de schijnwerpers tijdens een klein kampioenenfeestje. Kampioen bij de mannen werd voor het tweede jaar op rij Marc Callant. Bij de dames was het Margriet Casteur die kampioene werd. De rode lantaarn bij de dames was voor Paula Verbeke en bij de mannen voor Dirk Uyttenhove. We zien achteraan bestuursleden Monique Geldhof, Paul De Meulemeester, Louisa Borghs, Willy Verhenne, Luc Gheysen en Guido De Praitere. Vooraan zien we de winnaars Dirk Uyttenhove, Margriet Casteur, Marc Callant, Paula Verbeke en bestuurslid Rosanne Mestdagh. (PVH/foto LOO)