Marc Deknock is kampioen bij De Lustige Lijnvissers

De Lustige Lijnvissers, een club die al bestaat sinds 1936, heeft het seizoen afgesloten met een kampioenenhulde.

Marc Deknock werd kampioen met 29,34 kilogram, Rudy Verfaillie werd tweede met 28,79 kilogram en Angelino Debruyne werd derde met 25,49 kilogram. Boudewijn Degroote kroonde zich tot koning. Vroeger werd er gevist in de Majoorgracht, maar daar valt volgens de club nog weinig te vangen. Daarom werd er verhuisd naar de IJzer. De club telt ongeveer 20 actieve vissers en het seizoen start in april en duurt tot oktober. Het kampioenschap loopt over tien wedstrijden. (foto EF)