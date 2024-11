Fotokring Kerklommer zette tijdens de herfstvakantie zijn tienjarig bestaan in de kijker met een tentoonstelling. Eén gelukkige bezoeker kon er zijn of haar favoriete kiekje winnen. Dat werd Marc Baert uit Torhout, die koos voor dit mooie beeld van een zonnend zeehondje. Fotograaf van dienst was Frank Durinckx van het NorthSealTeam. Een onschuldige kinderhand haalde uit de meer dan vijfhonderd deelnemers het winnende formulier tevoorschijn. (WK/foto WK)