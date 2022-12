Manu Claus kroont zich tot kampioen bij schaakclub

De Poperingse schaakclub hield vrijdagavond zijn jaarlijks diner in The Old Fiddler in Poperinge. Meteen vond ook de kampioenenhuldiging van het seizoen 2021-2022 plaats. Manu Claus kroonde zich dit jaar tot kampioen. Op de foto zien we hem omringd door bestuursleden en schaakgenoten, met rechtstaand v.l.n.r. Frieda Coudenys, Jonathan Debruyne, Rosa Calliau, Jan Boucneau, Hilde Ockier, Mark Scheldeman en Kristine Hardeman. Zittend herkennen we v.l.n.r. Sara Top, Willy Depuydt, Manu Claes en Patrick Vanhamme. Voorzitter Johan Vermeersch ontbreekt op de foto. (MD/foto MD)