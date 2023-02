Mannen aan het bloemschikken in Lauwe: “Ideaal valentijnsgeschenk!”

Bloemschikken een hobby voor dames? Toch niet als het van Curieus Lauwe-Rekkem afhangt. Tijdens een speciale valentijnseditie daagde de socio-culturele vereniging zelfs de mannen uit. “Nu kunnen ze aan hun geliefde een zelfgemaakt geschenk geven, romantiek zonder gelijke”, klonk het vanuit de leslokalen.

Scharen, een heleboel rozen en de obligatoire blokken groen piepschuim. Het waren de ingrediënten van de geslaagde bloemschikavond in het teken van valentijn, georganiseerd door Curieus Lauwe-Rekkem.

Mannen uitgedaagd

“Met Curieus willen we mensen bij elkaar brengen, via een brede waaier aan activiteiten en evenementen”, klonk het bij de organisatie. “Bloemschikken is zo een vaste waarde en met valentijn die eraan komt, wilden we dan ook in die thematiek werken. Meer nog, we wilden af van het idee dat het iets voor ‘vrouwen’ is en daagden de mannen uit. Die lieten zich niet kennen want tussen de 20 deelnemers aan de workshop, zitten vier mannen. Ze kunnen op die manier een zelfgemaakt stukje geven aan hun partner op de dag van de liefde. Het soort cadeau dat recht uit het hart komt.”

Stukje voor vriendin

Met een keuze uit drie modellen en onder begeleiding van een professional uit de wereld van het bloemschikken, gingen de 20 deelnemers vol goede moed aan de slag. Zo ook Nico, die aandacht de instructies van de lesgeefster volgde. “Waarom ik deelneem? Het is ééns iets anders dan de standaard roos die je op valentijn geeft. Ik maak een stuk voor mijn vriendin, alleen hoop ik dat het niet uit elkaar zal vallen nog voor ik thuis kom.”

Al lachend knipte en plakte de Lauwenaar twijgen aan elkaar, met een niet onaardig resultaat. “Je zou kunnen denken dat dit gewoon maar wat bloemen in die piepschuim steken is, maar het is best wel nog een uitdaging. Maar we mogen niet klagen want de lesgeefster heeft enorm veel geduld, zelfs me beginnelingen zoals ikzelf”.