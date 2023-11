Manillen bij Chiro Jebo voor het goede doel

Chiro Jebo vzw organiseert op 1 december een manillentornooi. De opbrengst hiervan gaat naar het opfrissen van de lokalen van de Chirojongens en -meisjes.

Chiro Jebo vzw organiseert door het jaar verschillende activiteiten voor het onderhoud van beide Chirohemen. “Enkele jaren geleden werden alle gevels vernieuwd, maar ook de binnenkant is aan vernieuwing toe”, vertelt Nele Wybo van Chiro Jebo.

“Vorig jaar werden bij de Chirojongens nieuwe toiletten geplaatst, dit werd bekostigd met de opbrengst van de kaartavond, de fietstocht en het Chirocafé op de avondmarkt. We zijn een zeer geëngageerde groep van acht oud-leiders en -leidsters die het nog altijd leuk vinden om dingen te organiseren. We zijn ondertussen bezig met een originele gezinsactiviteit voor in de kerstvakantie. Wat dat wordt, blijft nog even een verrassing.”

Iedereen prijs

Het aantal teams dat kan inschrijven, staat niet vast. “Zoveel mogelijk”, zegt Nele. “Een veelvoud van vier is handig, omdat de punten in een programma komen dat berekent wie de volgende ronde tegen wie moet spelen. Met een aantal ploegen dat een veelvoud van vier is, kunnen we in één poule werken. Zo niet werken we met twee poules. Dan moet je als deelnemer de resultaten van twee poules in de gaten houden als je wil weten of je aan de top staat”, legt Nele uit.

Elke deelnemer ontvangt een prijs. “Dankzij lokale handelaars hebben we heel wat prijzen in de wacht kunnen slepen. De hoofdprijs is dit jaar opnieuw een foto-shoot van Kurt Desplenter. De prijzen zijn natuurlijk afhankelijk van het aantal punten dat je scoort.”

Praktisch

Het manillentornooi vindt plaats op vrijdag 1 december in OC De Schouw, Statiestraat 113. Deuren gaan open om 19.30 uur, het tornooi start om 20 uur. Inleg voor twee personen bedraagt 14 euro, twee drankjes inbegrepen. (JW)