Mandelfietsers Ingelmunster pakken uit met vipdorp aan Banden Deboosere tijdens het BK wielrennen op zondag 25 juni: “We hopen in beeld te komen”

Om de eigen trouwe medewerkers en de sponsors te bedanken trekken de Mandelfietsers tijdens het BK wielrennen een vipdorp op voor de bedrijfsgebouwen van sponsor Banden Deboosere. En ondertussen kijken ze al uit naar de Mandel Classic van 2 en 3 september.

De passage van het BK wielrennen in Ingelmunster op zondag 25 juni grijpen de Mandelfietsers aan om de sponsors, medewerkers, leden en hun familie te bedanken voor de inzet voor de club. De Mandelfietsers bestaan al sinds 1968, dit jaar dus 55 jaar. De club groeide uit tot een stevige vereniging met 180 leden. “Wekelijks fietsen we in drie groepen volgens niveau”, zegt voorzitter Pieter Tibergijn. “Ons lokaal is bij Martin in De Hazekapel. Ons ledenaantal moet eigenlijk niet veel meer aangroeien, het moet allemaal doenbaar blijven. Niet iedereen rijdt elke zondag, maar meestal zijn er meer dan 100 leden van ons de baan op.”

Spandoek op tv

Sinds 2018 organiseert de vereniging ook de Mandel Classic, een toertocht waarbij er keuze is uit vijf verschillende afstanden tot maximaal 140 km, maar ook een familietocht van 24 km. “Ook die laatste is enorm in trek. In totaal mogen we telkens toch zowat 2.000 deelnemers noteren. Sinds dit jaar zijn we met onze Mandel Classic ook opgenomen in het Heroica Classic-circuit, een verzameling van kwalitatieve toertochten over heel het land.”

De vierde editie van Mandel Classic vindt plaats op 2 en 3 september, maar het vernieuwde bestuur wil de medewerkers bedanken voor de inspanningen in het verleden en de toekomst. “We hebben toch wel een 100-tal mensen nodig om die organisatie draaiende te houden”, weet de voorzitter. “Daarbij zitten leden, maar vaak ook hun familie.”

Op de parking van sponsor Banden Deboosere in de Bruggestraat 291 komt er op zondag 25 juni een vipdorp. Dat is enkel toegankelijk voor genodigden. “We zullen er een mooi terras maken waar we drank aanbieden, maar ook barbecue en frietjes. Er komen ook een springkasteel, een groot scherm en er is een fietsparking. En we hebben een groot spandoek laten maken van vier bij zeven meter en hopen dat dit tijdens het BK mooi in beeld en dus live op tv komt. Een betere reclame voor onze Mandel Classic kunnen we niet bedenken.”