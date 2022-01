Maltezer Kissme wisselt nieuwjaarswensen uit met haar bloedverwanten

Kissme, de maltezer van Eveline Demierbe en Filip Vanacker (uitbaters van café ’t Elfde Gebod) heeft een grote familie.

“Negen jaar geleden is op Facebook een gesloten groep ontstaan waar ondertussen 201 leden zijn, allemaal eigenaars van een maltezer. De meeste hondjes zijn ook familie van elkaar en dus bloedverwanten, daarom ook dat onze groep ‘Kissme en familie’ heet. Afgelopen zaterdag waren 31 baasjes en 26 hondjes afgezakt naar de nieuwjaarsbijeenkomst in ‘t Elfde Gebod. Normaal komen we driemaal per jaar samen, maar door corona was het nu al een jaar geleden. Het feest begon ‘s middags, de deelnemers kwamen van heinde en verre, zelfs uit Nederland. Pastoor André zegende ook de hondjes, er was een tombola en een prijs voor het meest feestelijk geklede hondje. Na het middageten en de koffie en taart werd nog gretig nagekaart.”