Male waar wij Wonen uit Sint-Kruis maakt zich op voor kerst

De parochiale werkgroep Male waar wij Wonen maakt zich op voor kerst en de komende feestdagen. Er komen weer vier verlichte sterren met daarop een boodschap. De zieken van Samana worden in die periode niet vergeten en op 15 december rijden de verlichte oldtimertractoren door Male met een mobiele kerststal. Die avond is er een kerstconcert in de kerk van Male met dit jaar Lisa del Bo en Bart Herman.

De voorverkoop gaat nu van start bij Martin Claeys. Zoals steeds gaat de opbrengst van het kerstconcert naar twee goede doelen. Dit jaar is het geld bestemd voor Foton en Kantelwonen, waar de eersten hun intrek hebben genomen achter het Couvent. Kantel biedt ook maaltijden aan, begeleidt kinderen bij hun schoolwerk en nog veel meer. De tickets voor het concert kosten 25 euro in voorverkoop. (SR/foto SR)