Majorettekorps MTK uit Koolskamp zit in een nieuw kleedje

De leden van het majorettekorps MTK steken in het nieuw. Nadat ze jaren in hun eigen kledij moesten voorzien, vonden ze in Cera een enthousiaste sponsor. “Dankzij Cera kan MTK mensen blijven verbinden met dans en muziek”, zegt de voorzitter van de harmonie.

In het najaar van 2015 werd aan de harmonie van Koolskamp de vraag gesteld of ze het niet zag zitten om een majorettekorps op te starten. Aangezien dat een kunst of sport is die (onterecht) minder aandacht krijgt, wilde de harmonie dat een kans geven.

Onder de deskundige leiding van Sarah Soete werd er naarstig gerepeteerd en in het voorjaar van 2016 kregen de majorettes hun ‘vuurdoop’, tijdens de showcase van het percussieteam PTK. De reacties van het publiek waren unaniem positief en sindsdien is het majorettekorps alleen maar blijven groeien, van zes in 2016 naar een twaalftal leden nu.

Geen traditionele twirlinggroep

Voorzitter Jan D’haene: “MTK is geen traditionele twirlinggroep. De gemiddelde leeftijd ligt ietwat hoger dan in andere clubs, en er wordt ook niet aan wedstrijden meegedaan. Het plezier staat voorop. Via MTK willen we meisjes en jongens uit Koolskamp en omstreken de kans bieden om hun hobby lokaal te beoefenen. Zo hoopt MTK ook de link te zijn om met muziek en dans andere inwoners uit Koolskamp nauwer bij elkaar te brengen”.

De optredens van MTK kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën. Enerzijds de harmonie of percussieteam begeleiden tijdens straatoptredens, anderzijds stilstaande optredens tijdens concerten. In beide gevallen vormen ze een extra visuele kracht voor de vereniging.

“Sinds de start zorgden de leden van MTK zelf voor een tijdelijke kostumering, omdat er eerst afgewacht werd hoe MTK zou evolueren. Vorig jaar werd dan de beslissing genomen om MTK letterlijk in een nieuw kleedje te steken. Aangezien dat financieel een aanzienlijke investering is, werd er gezocht naar partners die dat project mee wilden dragen. Zo kwamen we bij Cera terecht. Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. Ze brengen mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. Dankzij Cera kan het project van MTK verdergezet worden: mensen verbinden via muziek en dans”, aldus de voorzitter.

Trots en dankbaar

Het resultaat mag zeker gezien zijn en de majorettes waren dan ook trots én dankbaar dat ze de nieuwe pakjes samen met Cera officieel mochten onthullen

De vereniging verwelkomt overigens nog altijd graag nieuwe leden (m/v/x). Er wordt gerepeteerd op vrijdagavond, vanaf 18.30 uur voor beginnelingen en vanaf 19.30 uur voor de gevorderden. Meer informatie en contactgegevens via www.harmoniekoolskamp.be .

(JM)