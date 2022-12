Majorettekorps De Zwaantjes uit Lichtervelde zamelt geld in via kalenderverkoop

Majorettekorps De Zwaantjes telt inmiddels 37 leden, maar er is ruimte voor meer. De majorettes marcheren al lang niet meer enkel op straat. Ze doen ook mee aan wedstrijden en shows.

Een twirler of twirlster is een betere benaming voor deze toch wel intensieve danssport. Lore Tytgat (31) is zelf 25 jaar twirlster en coacht de groep van de Zwaantjes al elf jaar. “Eigenlijk willen we de naam majorettekorps veranderen. Vanwege het ontstaan met muziek wordt onze sport als cultuur bekeken, maar het is wel degelijk een sport. Je hebt er conditie, lenigheid, dans, doorzettingsvermogen en gevoel voor ritme voor nodig”, zegt Lore. “Je mag niet bang zijn voor een blauwe plek of serieuze kneuzingen bij wat moeilijkere tricks. Twirling wordt aanzien als een meisjessport, maar niets is minder waar. De beste twirler van België op dit moment is een jongeman uit Limburg.”

In 2024 bestaat de groep 50 jaar. “Hopelijk kunnen we dit samen vieren met veel leden en ex-leden, maar ook met anderen die ons steunen en willen meevieren.”

Dit jaar zamelen de twirlers geld in via een kalenderverkoop. “Met originele foto’s van onze groep die genomen werden op trainingen, wedstrijden of uitstappen. De kalender kan je aankopen bij elk lid van onze groep aan 12 euro per stuk.” (JW)