Maar liefst 91 ploegen nemen deel aan spetterend 17de Jeugdtornooi Jong Zulte

Op zaterdag en zondag streden maar liefst 91 ploegen in 5 jeugdcategorieën voor de winst tijdens de 17de editie Jeugdtornooi Jong Zulte.

“Vorig jaar maakten nog 76 jeugdvoetbalteams hun opwachting, nu waren dit er een recordaantal van maar liefst 91”, vertelt tornooidirecteur Yves De Langhe trots. “Van Bredene tot Heist -op-den-Berg kwamen ze afgezakt naar Zulte. We kregen een mooie mix ploegen die ieder jaar graag terug komen. Davy De Fauw en Femke Bastiaen, een jeugdproduct van Jong Zulte en nu doelvrouw bij PSV, waren te gast. Ook RWDM, KV Mechelen en Zulte-Waregem vaardigden ploegen af. Op zaterdag waren de U6, U8 en U11 aan zet. Vandaag was dat de U9, U10 en U13. Het mooie weer maakte het plaatje compleet. We kunnen spreken van een meer dan geslaagde editie.”

Bij de U6 won Olsene Sportief de finale tegen KSC Wielsbeke met 10-6. Bij de U7 was KSKV Zwevezele te sterk voor Merendree met 7-0. Het organiserende Jong Zulte won het tornooi bij de U13. In de finale was het te sterk voor Wikings Kortrijk. Bij de U12 was Jong Zulte D te sterk voor Jong Zulte L met 6-0. RWDM won de finale bij de U11 met 3-0 van KFC Voorde-Appelterre. VC Zwijnaarde was bij de U10 dan weer met 3-0 te goed voor Jong Zulte. (ELD)