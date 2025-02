Maak kennis met de KLEURDOZe, de club die zich uitleeft met kleurprenten: “Het werkt echt ontspannend”

Ruim zeven jaar geleden vond een kleine groep Wevelgemnaren elkaar in een bijzondere hobby: het inkleuren van tekeningen. Momenteel is de KLEURDOZe zes mannen en 24 vrouwen sterk en laat ze de wijde regio meegenieten van hun liefde voor het kleurpotlood.

Het enthousiasme spat ervan af als Geert Vanhauwaert (69) vertelt over de KLEURDOZe, een diverse groep Wevelgemnaren die zich uitleeft in het inkleuren van prenten.

“We zijn gestart in oktober 2017”, start Geert zijn verhaal. “Het was eigenlijk buurvrouw Martine Roose die onrechtstreeks de aanzet gaf. Zij was heel vaak aan het kleuren en net zoals zovelen maakte ik mij toen de bedenking, ‘waar is die mee bezig?’ Toen ze op amper 51-jarige leeftijd stierf, erfde ik haar kleurboek en kleurpotloden.”

Kleuren is trendy

“Op zekere dag organiseerde Okra een hobbynamiddag waar iedereen zijn hobby mocht voorstellen. Toen schoonzus en kleurlid Jacqueline haar kleurplaten toonde, bleken ook andere aanwezigen dezelfde hobby te hebben. Blijkbaar waren al heel wat mensen aan het kleuren, maar daar ook een beetje beschaamd over. Als de bel van de voordeur ging, stopten ze hun kleurboeken weg. Die gène is volledig verdwenen, nu halen ze de boeken boven als de bel rinkelt.”

Toen de groep gevormd werd in 2017 waren er negen leden die in een jaar tijd samen 235 tekeningen inkleurden. Vijf jaar later waren er 18 leden, die elk jaarlijks 30 tekeningen inkleurden. Op vandaag zijn er al 30 leden met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar, de club bloeit. En niet alleen in Wevelgem, kleurboeken voor volwassenen zijn een trend.

Het brengt rust

“Wat een eigenaardige hobby, kleuren is toch iets voor kinderen”. Die opmerking horen de leden vaak, wie echter hun tentoonstellingen ziet moet zijn oordeel bijstellen. Er zitten echte pareltjes tussen. Voorstanders zijn bovendien overtuigd van de vele voordelen: het werkt ontspannend, het brengt je tot rust, je bent creatief bezig zelfs als je geen tekentalent hebt en het helpt om stijfheid en pijn in de handen te voorkomen.

Van die voordelen hoef je Geert niet meer te overtuigen. In die mate dat hij de groep op sleeptouw neemt en hen uitdaagt om hun beste beentje voor te zetten. “In het begin van het jaar mag ieder lid een hartentekening kiezen”, vertelt Geert.

“We zullen tentoonstellen met Buren bij Kunstenaars, waar ieder zijn horoscoop zal inkleuren”

“We stemmen dan welke acht hartentekeningen we zullen kleuren dat jaar. Maandelijks gaat ieder lid dus aan de slag met dezelfde tekening die vervolgens door een externe jury wordt beoordeeld. Daarnaast zijn er drie fladdertekeningen, die tellen ook mee voor punten. Aan het eind van het kleurjaar worden alle punten samengeteld en de kampioen gehuldigd. Dit jaar werd Nadine Coppens primus. Daarnaast zijn er nog wat speciallekes. Zo zullen we tentoonstellen met Buren bij Kunstenaars, waar ieder zijn horoscoop zal inkleuren.”

De leden kleuren thuis en iedere tweede woensdag van de maand komen ze in hun lokaal Uit De Kom samen om te kleuren. De KLEURDOZe is vriendengroep en laten geen gelegenheid voorbijgaan om een feestje te bouwen. Ze hebben zelfs hun eigen lijflied, gecomponeerd door artificiële intelligentie. Een feest is nooit zomaar een feest, er is altijd wel een vrolijke noot aanwezig.

Op verplaatsing

“Ik sta er zeker niet alleen voor”, benadrukt Geert. “We hebben een groep medewerkers en dat is nodig, want we kleuren ook op verplaatsing. Ondertussen kregen we al enige bekendheid in de wijde regio. We worden heel vaak uitgenodigd door woonzorgcentra om de bewoners te begeleiden bij het kleuren. In Wevelgem zijn we vaste klant in Sint-Camillus, De Egelantier en Ter Meersch. Maar we trekken ook naar Wervik, Heule, Rekkem, Harelbeke, Kortrijk en Anzegem.”

In een dikke map op tafel steken tientallen ingekleurde tekeningen. Daar zitten echte pareltjes tussen. Wat geduld en een creatieve ingesteldheid zijn echter niet voldoende. Om goed te kleuren moet je ook over prima materiaal beschikken. “Een goed kleurpotlood is scherp”, weet Geert. “Het heeft best zes zijden en is lang genoeg. Met een stompje kan je niet goed kleuren. Helaas kan je nergens lessen volgen, maar onze ervaringen geven we door.”

Kleuren is een fijne bezigheid, daar zijn meer en meer mensen van overtuigd. Zeker als je het in groep kan doen. Of zoals het klinkt in hun lijflied: “De KLEURDOZe maakt iedereen blij!”