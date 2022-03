Maak kennis met de Hoppy Beer Ladies, een bierclub exclusief voor vrouwen

Poperinge is een nieuwe vereniging rijker. De Hoppy Beer Ladies is exclusief voor vrouwen en mikt op vijf activiteiten per jaar. De activiteiten gaan door in het Hopmuseum in de Gasthuisstraat.

“Het begon allemaal ruim twee jaar geleden”, vertelt Caroline Bequoye, een van de initiatiefnemers. “We zaten met vrienden samen op een barbecue en hoorden de mannen praten over hun hobby’s zoals jagen, koersen, biljarten… Wij zeiden toen met de vrouwen dat we wel onze eigen club zouden oprichten. Het was al lachend bedoeld, maar het idee is wel blijven hangen. Even later waren met we zes dames een bierclub aan het oprichten. Ons bestuur bestaat uit zes vrouwen: Kristel Logie, Anouska Goossens, Shirley D’hooghe, Griet D’hooghe, Hilde Rabaey en ikzelf.”

Activiteiten in het hopmuseum

“We willen de club zelf beperkt houden, dus kiezen we ervoor om evenveel leden toe te laten als dat er flesjes in een bierbak passen, namelijk 24. Samen met de 6 stichters zijn we dus met 30 geïnteresseerde vrouwen. De bedoeling is om tweemaandelijks een activiteit te organiseren op dinsdagavond. Die activiteiten draaien logischerwijs rond bier, maar we verwachten niet dat de leden bierkennis hebben. Voor onze activiteiten mogen we het Hopmuseum gebruiken, wat het perfecte kader is voor onze bierclub. Door corona heeft het even geduurd voor we konden opstarten, we wilden immers niet na twee activiteiten terug moeten stoppen. Maar nu is het dan zover. Vandaag, op dinsdag 8 maart, gaat de eerste activiteit door en die draait rond foodparing. Kristel Logie, een van onze bestuursleden, is zytholoog en zal ons onderdompelen in de wereld van gerechten met passende en bijhorende bieren. De andere activiteiten die gepland staan, zijn onder andere een brouwerijbezoek en bierdegustaties. We kijken er alvast naar uit om nu echt van start te gaan.” (CB)