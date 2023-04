Lut D’Hondt sterke stem bij Boerenbond

Onlangs werd Lut D’Hondt, melkveehoudster uit Maldegem en provinciaal voorzitter Boerenbond Oost-Vlaanderen, verkozen tot ondervoorzitter van Boerenbond. Het is de eerste keer dat dit mandaat naar een vrouwelijke landbouwer gaat.

Om de vijf jaar vinden binnen Boerenbond bestuursvernieuwingen plaats. Dit proces wordt afgesloten met de installatie van een nieuw hoofdbestuur, het hoogste bestuursorgaan van de organisatie. Na een uitgebreid traject van bestuursvernieuwing in elk lokaal bestuur, vakgroep en regionaal bestuur is ook het nieuwe hoofdbestuur aan zijn termijn begonnen. “Deze nieuw samengestelde groep van actieve landbouwers mocht op z’n beurt een nieuwe ondervoorzitter kiezen”, klinkt het bij Boerenbond. “De ondervoorzitter is steeds een actieve land- of tuinbouwer en vertegenwoordigt de stem van de sector binnen de leiding van de Boerenbond-beroepsvereniging. Die eer komt nu toe aan Lut D’Hondt, melkveehoudster uit Maldegem en provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen.”

“Zij zal de komende jaren vanuit de landbouwsector een sterke stem laten horen bij de leiding van beroepsorganisatie Boerenbond”, klinkt het. “Haar dossier- en praktijkkennis zullen een grote toegevoegde waarde zijn, waardoor de belangen van landbouwers nog beter verdedigd kunnen worden.”

“Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik krijg en het vertrouwen dat het hoofdbestuur in me stelt”, zegt Lut. “De landbouwsector staat voor grote uitdagingen, maar ik denk dat we deze samen het hoofd kunnen bieden”, klinkt het. (MIWI)