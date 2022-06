Luchtgekoeld Kachtem pakt weer uit met oldtimershow

Op zondag 26 juni zullen tientallen oldtimers staan te pronken in de Kachtemsestraat en dat is mee te danken aan Johan Terryn. Hij is een van de bezielers van ‘Luchtgekoeld Kachtem’, een kwintet van autoliefhebbers die hun oldtimer maar wat graag van stal halen.

Wie is Johan Terryn

Privé Johan Terryn (63) is sinds het overlijden van zijn echtgenote Viviane Goeminne weduwnaar en woont in de Negende Liniestraat 9 in Kachtem. Zoon Matthias (35) is de papa van Marilou, Margot en Matteo, dochter Virginie van Victor. Opleiding en loopbaan Johan groeide op op de Sint-Rafaëlswijk, liep daar ook lagere school en via het College ging het naar het VTI waar een opleiding metaal volgde en vervolgens nog een specialisatiejaar garage. Hij ging meteen aan de slag bij Garage Maes in Ingelmunster, maar werkte het langst voor diezelfde werkgever in Roeselare. Is sinds zeven jaar met pensioen. Vrije tijd Alles wat met de autosport en oldtimers te maken heeft.

Het is niet Johans eerste optreden in De Weekbode. “Het is al lang geleden, we woonden toen nog in de Kortrijksestraat. Sinds 1990 zijn we Kachtemnaar geworden. Maar in de jaren ‘80 kreeg ik dus een reporter over de vloer. Hij had gehoord dat ik een grote collectie kevers had. Hij was wel geïnteresseerd in een artikel over die verzameling aan ‘insecten’. Toen ik hem vertelde dat het om auto’s ging en dat ik er meer dan 200 bezat, vroeg hij welke hangar ik daarvoor afgehuurd had. Maar het ging om de miniatuur-varianten van de VW Kever. Die collectie heb ik nog altijd, een kamer vol en ondertussen al 527 stuks. Ik spaar er alles van: van een puzzel tot een tandenborstel, over een polshorloge tot het kussen dat hier in de zetel ligt.”

Je was zelf ook nog actief in de autosport.

“Mijn eerste auto op mijn 18de was een VW Kever. Ik ben toen ook gaan crossen op het Mandescircuit. Vijf jaar heb ik dat gedaan, ik eindigde altijd op het podium en werd zelfs twee keer Belgisch kampioen. Daarna heb ik rallysprints gereden en vervolgens ging ik aan de slag als mecanicien, eerst met Rudy, later met Ruben Maes. Maar ook de Formule 1 in België ben ik blijven volgen, de ‘24 Uren’ heb ik allicht een keer of 13 bijgewoond. En toen ik iets ouder werd, ben ik me beginnen toeleggen op oldtimers.”

“De vorige eigenaar reed 32 jaar met mijn wagen, ik zelf nu ook al 25 jaar”

De naam ‘Luchtgekoeld Kachtem’ ontleent men blijkbaar aan een blog van jou?

“Ik had altijd al een boontje voor ‘luchtgekoelde’ wagens. Toen het internet nog maar net opkwam, had ik er al een blog over. Dat zijn niet enkel VW Kevers, maar ook bepaalde Porsches en Deuxcheveautjes hadden een luchtgekoelde motoren. Toen we met wat gelijkgestemde zielen op een tentoonstelling over Ferdinand Porsche besloten om een vereniging op te richten, vroeg men mij of ze de naam ‘Luchtgekoeld Kachtem’ konden gebruiken. Ik maak er nu samen deel van uit met Kachtemnaars Johan Claeys en Jan Vandromme en Rumbekenaars Koenraad Baele en Frank Seynaeve. Met de partners mee trekken we vaak op daguitstap met onze oldtimers, ook op activiteiten van de Old Car Drivers uit Emelgem pikken we in. We trekken ook naar allerlei treffens in Oost- en West-Vlaanderen.”

Je bezat al meerder oldtimers, maar jouw Kever is duidelijk je pronkstuk.

“Er zijn 23 miljoen van die wagens gemaakt, van het type dat ik bezit werd maar één serie geproduceerd. Ik hou van die wagens omwille van hun simpele mechanica en vanwege hun robuustheid. Het zijn oerdegelijke auto’s, vandaar ook dat er nog zoveel rondrijden. Op oldtimertreffens zijn we vaak in de meerderheid. Mijn wagen dateert al van 1966. Hij was eigendom van een schoolmeester uit Hooglede die er 32 jaar mee gereden heeft. Die man kwam bij ons in de garage en hij had me beloofd dat ik de eerste kans zou krijgen de auto te kopen mocht hij zelf een andere aanschaffen. En zo geschiedde. Ondertussen rij ik er ook al bijna 25 jaar mee. Ik heb er al bekers mee gewonnen. Uiteraard verzorg ik die wagen uitstekend, maar behalve het gewone onderhoud heeft die niet veel nodig. Hij bolt ook geen duizend kilometer per jaar.”

Op Kachtem Ommegang organiseren jullie de Classic Car & Bike Meeting.

“Het is de tweede editie. De Bende van de Rostn had ons gevraagd om dat in 2019 al te doen. Toen hadden we 74 inschrijvingen en liep er een mensenzee langs de wagens. Door corona heeft het twee jaar niet kunnen plaatsvinden, maar nu staan we er opnieuw. Zelf zullen we er een drankstandje uitbaten ter hoogte van de parking van Marc Sintobin. We hebben nu al een aardig aantal inschrijvingen, maar traditiegetrouw komt dat maar de laatste dagen op gang. Ze wachten het weer af.”

Ben je zelf een trouwe bezoeker van Kachtem Ommegang?

“Tuurlijk. Johan Claeys, ook lid van Luchtgekoeld Kachtem, is tamboer-majoor bij het muziek, mijn schoondochter speelde er ook, mijn dochter was nog lid van de Chiromeisjes, we kennen ook heel wat mensen die in het toneel spelen… Er is dus een band met haast alle verenigingen die iets doen op de Ommegang. Dus gaan we die ook allemaal steunen.”

En ondertussen is er al opvolging!

“Mijn zoon Matthias heeft na mijn pensioen mijn plaats ingenomen, bij wat nu Top Motors geworden is. Hij heeft de liefde voor de auto dan ook met de pap ingelepeld gekregen. Hij heeft een Volkswagen Corrado en zal zondag ook te zien zijn op het oldtimertreffen.”