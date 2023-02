Luc Vanneste wint persprijs voor inzet in heemkundige kring

De Ardooise perskring heeft Luc Vanneste (66) bekroond met de persprijs 2022. “Een aangename verrassing, want ik wist helemaal van niets”, zegt een trotse Luc Vanneste.

“We hebben het hem niet op voorhand gezegd. Er was immers geen risico dat hij op de receptie zou ontbreken”, zegt Luc Lambert van de perskring.

Beeldenbank

Luc Vanneste kreeg de persprijs voor zijn inzet binnen de heemkundige kring van de gemeente, in het bijzonder voor de samenstelling van de beeldenbank. “In die beeldenbank biedt de heemkundige kring een overzicht van fotomateriaal en affiches uit het verleden van de gemeente. Waar ook ter wereld is deze beeldenbank te raadplegen. De samenstelling is grotendeels het werk van Luc Vanneste”, weet Jan David, lid van de heemkundige kring. “De beeldenbank bestaat momenteel uit meer dan 4.000 foto’s en ruim 1.000 affiches uit het verleden van de gemeenten Ardooie en Koolskamp”, weet Luc Vanneste.

In het afgelopen jaar werd de beeldenbank overzichtelijker gemaakt en werd alles nog eens per onderwerp gerangschikt. Dat Luc Vanneste zich ook actief maakt bij diverse verenigingen als secretaris, heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het winnen van de trofee. Hij is secretaris van het Sint-Maartenscomité, Pasar en de seniorenvereniging van de Landelijke Gilde regio Tielt. Als trofee kreeg hij een keramiek die gemaakt werd door Nele Samyn uit Koolskamp. “Het krijgt een ereplaats in huis naast de cultuurprijs die ik eerder al kreeg.” (JM)