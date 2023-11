Luc Vandenbroecke (60) straks 25 jaar voorzitter Gezinsbond Kanegem: “We mogen verenigingsleven niet kapot laten gaan”

De feestdagen staan over een maand alweer voor de deur en traditie wil dat de Kanegemse Gezinsbond dan een kerstconcert organiseert. Voorzitter Luc Vandenbroecke viert volgend jaar zijn 25ste jaar als voorzitter van de afdeling en kijkt alvast reikhalzend uit naar de muzikale avond. “De muziekverenigingen komen ons intussen vragen om te mogen optreden.”

Op het einde van het jaar wordt de Sint-Bavokerk traditioneel het decor voor een sfeervol kerstconcert, georganiseerd door Gezinsbond Kanegem. Een van de drijvende krachten achter de organisatie is Luc Vandenbroecke, die zich binnenkort al maar liefst 25 jaar voorzitter mag noemen.

Hoe ben je indertijd bij de Gezinsbond terechtgekomen?

“In het jaar 1990 waren mijn vrouw en ik inwijkelingen in Kanegem. Toen heette de vereniging nog de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Wijlen Patrick Devriese was hieraan verbonden en een goede vriend van mij. Zo ben ik erin gerold. In 1994 ben ik uiteindelijk in het bestuur gegaan en vijf jaar later werd ik op vraag van het bestuur voorzitter.”

Dat is nu bijna 25 jaar geleden. Zag je veel veranderen?

“Het is moeilijker geworden om de mensen te bereiken. We zouden bijvoorbeeld wat jong bloed kunnen gebruiken in ons bestuur, maar net als bij alle verenigingen is dat niet zo evident. Er is misschien ook een overaanbod aan activiteiten, bijvoorbeeld voor de kinderen is er sport, muziek, spel… Ouders rijden van hot naar her, waardoor er minder tijd vrij is voor het verenigingsleven in het algemeen. Aan de andere kant is de Gezinsbond, die volgend jaar de honderdste verjaardag viert, niet zoveel veranderd. In de beginjaren waren die er weliswaar enkel voor de kroostrijke gezinnen, nu voor alle gezinnen en alle leeftijden.”

Wat is eigenlijk het doel van de Gezinsbond?

“Twee zaken, eerst en vooral is er de nationale Gezinsbond, die probeert een belangenvereniging te zijn voor de gezinnen. Zo is de kinderbijslag er ooit door hen gekomen. Ze vechten eigenlijk voor de belangen van de gezinnen. Lokaal organiseren we dan weer activiteiten die mensen samenbrengen en zijn er natuurlijk ook de voordelen met de lidkaarten.”

De afdeling Kanegem is een bloeiende afdeling, is daar een reden voor?

“We zijn nog altijd procentueel, als je het bekijkt op het aantal gezinnen dat er woont, de grootste afdeling van Vlaanderen. Hoe dat komt? Door heel veel activiteiten aan te bieden voor alle leeftijdsgroepen, van kinderactiviteiten over sport, ons kerstconcert, de smoefeltocht en kooklessen voor mannen. We hebben heel veel kapstokken en we proberen maandelijks, met uitzondering van de maand juli, in beeld te komen met activiteiten.”

“Ons geheim? We proberen maandelijks in beeld te komen met activiteiten”

Daar kruipt toch heel wat tijd in?

“Soms zeg ik wel eens: het is een bijberoep. Gelukkig niet altijd, maar bijvoorbeeld de voorbereiding van ons kerstconcert is voor enkele bestuursleden een erg drukke periode. We hebben een hele goede equipe, een stabiele bestuursploeg. We zijn ook kritisch, ook als het een goede activiteit is geweest bekijken we wat eventueel nog beter of efficiënter kon.”

Waaraan hou je de mooiste herinneringen over?

“Eigenlijk soms de babbels ná de activiteiten. Misschien raar om te zeggen, maar nakaarten over hoe het geweest is, blijft soms wel bij. Daarnaast kijk ik het meeste uit naar Sinterklaas aan huis. Het is heel mooi om te zien hoe kinderen genieten van de Sint en de Pieten en hoe ze daarin opgaan. Je ziet uiteraard ook alleen tevreden mensen.”

Straks is jullie kerstconcert daar weer. Hoe vroeg start je met organiseren?

“De muziekverenigingen leggen we soms meer dan een jaar op voorhand vast. Met de concrete uitwerking starten we vanaf september. We proberen af te wisselen tussen Tieltse muziekverenigingen en soms groepen van over de provinciegrenzen heen. In het verleden moesten we verenigingen vragen, nu stellen ze zichzelf kandidaat. Dit jaar komt Sint-Cecilia Aarsele, een trouwe muziekvereniging. Het is al de vijfde keer voor hen.”

Wat is je wens voor het nieuwe jaar?

“Ik wil eerst nog kwijt dat elke vereniging ondervindt dat het een beetje moeilijker gaat sinds corona, maar we mogen dat verenigingsleven echt niet kapot laten gaan. Het verenigingsleven is een middel tegen de verzuring van de maatschappij. Soms zeggen pessimisten dat het over tien jaar niet meer zal bestaan, maar ik hoop dat dat niet waar is. We kijken in 2024 in elk geval al uit naar 100 jaar Gezinsbond, maar ook naar de ingebruikname van het nieuwe ontmoetingscentrum van Kanegem. We zijn heel tevreden dat we nieuwe infrastructuur gaan hebben. Maar mijn wens? Een cliché misschien: ik wens iedereen heel veel mooie momenten en hopelijk kan Gezinsbond Kanegem daar ook zijn steentje toe bijdragen.”

Het 25ste kerstconcert van Gezinsbond Kanegem met de koninklijke muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele vindt plaats op zaterdag 16 december in de Sint-Bavokerk om 20 uur. Kaarten kosten 14 euro, drankje inbegrepen. Meer info: kanegem.gezinsbond.be/activiteiten/25ste-kerstconcert.