Luc Coquerelle is al 62 jaar lid van muziekvereniging De Ware Vrienden: “Van kleine trom tot drumstel”

Hij moest er door de coronacrisis twee jaar op wachten, maar zaterdag kreeg Luc Coquerelle de vereremerking voor 60 jaar spelend lid bij muziekvereniging De Ware Vrienden. Van stoppen is nog geen sprake, want sinds kort vormt hij met een accordeoniste een muzikaal duo dat geregeld gaat optreden.

Het muzikale verhaal van Luc Coquerelle (73) begon al op zevenjarige leeftijd. “Door omstandigheden verbleef ik toen een tijdje in een kolonie aan zee en in Pulderbos. Daar leerde ik mondharmonica spelen en de muzieknoten herkennen. Mijn broer Willy en buur Antoon Vangheluwe waren lid van De Ware Vrienden. In 1960 trad ik ook toe, als trommelaar. Ik volgde daarna nog muziekschool”, vertelt Luc vol enthousiasme.

Orkestje

In 1963 ging hij werken bij de firma Bekaert waar hij in 2004 met brugpensioen kon. “Mijn beroepsloopbaan werd in 1968 onderbroken door mijn legerdienst in Sijsele, maar ook daar speelde muziek een hoofdrol. Al vlug hadden we er een orkestje opgericht waarin ik drummer was. We moesten driemaal per maand in de kazerne optreden. In 1969 zwaaide ik af en ging mijn vrije tijd weer volop naar De Ware Vrienden.”

In die, ondertussen, 62 jaar kende Luc veel repetitielokalen van De Ware Vrienden. “In het begin hadden we iedere maandagavond repetitie in het Oud Gemeentehuis, waar tot voor kort restaurant Cappuccino zat. Daarna repeteerden we in de vergaderzaal van de brandweerkazerne om dan naar de Gambrinus te verhuizen. De jongste jaren konden we in de Sint-Pauluszaal repeteren en sinds enkele maanden doen we dit nu de zaterdagvoormiddag in het voormalig parochiaal centrum in de Otegemstraat.”

“Zelfs tijdens legerdienst speelde muziek een hoofdrol”

Naast zijn inbreng bij De Ware Vrienden was Luc ook nog actief bij andere korpsen. “Van 1985 tot 1991 was ik instructeur bij de Kortrijkse showband Taptoe. Deze groep bestond uitsluitend uit slagwerk. Daarna gaf ik opleiding aan de jonge gasten bij de fanfare die slagwerk deden. Ik heb lesgegeven tot in 2006”, aldus Luc.

Naast de fanfare was en is Luc betrokken bij nog een aantal projecten. Zo speelde hij 23 jaar lang bij de Bolhoeden. “Dit was een groepje met 12 muzikanten, bijna allemaal gepensioneerd, dat vooral optredens verzorgde in woonzorgcentra. We hebben daarmee een heel leuke tijd gehad. In 2013 hielden de Bolhoeden er mee op.”

Showoptredens

“Muziek is mijn leven”, zei Luc af en toe tijdens ons gesprek. Ondertussen leerde hij ook al orgel spelen en zit hij graag achter het drumstel. “Ik ben onlangs een nieuw duo gestart met accordeoniste Jeanette Rapoye uit Deerlijk, ik speel het drumstel. We hebben een programma samengesteld waarmee we kunnen optreden in rusthuizen of op jubileumvieringen. Als we maar muziek kunnen spelen”, aldus Luc.

In die 62 jaar bij De Ware Vrienden zag hij uiteraard ook veel evolueren. “Er veranderde inderdaad al veel. Zo gebruiken ze nu meer instrumenten op showoptredens en zijn er ook al meer meisjes en vrouwen lid. Toen ik begon bestond de fanfare enkel uit mannen”, besluit Luc.

(GV)