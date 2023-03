Loopvereniging vindt opnieuw vier gulle sponsors: Forza8740 in nieuw kleedje

Negen jaar geleden werd de Pittemse loopvereniging Forza8740 boven de doopvont gehouden. Als voorproefje op het tienjarig jubileum van volgend jaar werden de leden letterlijk in een nieuw kleedje gestoken. De nieuwe loopshirts werd tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 25 februari officieel voorgesteld.

“Samen met enkele vrienden besloten we negen jaar geleden een loopvereniging in Pittem op te richten”, vertelde voorzitter Christophe Vancoillie. “Het doel was en is nog altijd om in een vriendschappelijke sfeer samen te lopen en gezond bezig te zijn, zonder dat de competitiedrang met de regelmaat van de klok de kop opsteekt. Ondertussen telt onze vereniging meer dan 45 leden en ieder jaar vinden nieuwe leden de weg naar ons. We verzamelen elke week op woensdagavond om 19.30 uur aan ons stamcafé ‘t Oud Gemeentehuis op de Markt van Pittem, om samen te lopen. Er wordt altijd een looproute van 5 en 10 kilometer uitgestippeld. De sportieve motivatie mag echter nog zo groot zijn, er is ook geld nodig om een vereniging draaiende te houden, en daarom hebben we sponsors gezocht.”

Coronajaren

“Binnen het bestuur – Karen Braekevelt, Sofie Debusschere, Leen Pauwelyn, Jurgen Taliman, Ruben Tavernier, Kurt Van Laere, Wies Vanden Berghe en ikzelf – hadden we besloten om met een aantal vaste hoofdsponsors op onze loopshirts te werken. Zij gaan een verbintenis aan voor telkens drie jaar. Omdat er in 2020 en 2021 vanwege corona weinig of geen loopevenementen plaatsvonden, hebben we vorig jaar echter besloten de vorige sponsorcontracten met één jaar te verlengen, zodat de sponsors waar voor hun geld kregen.”

“Midden vorig jaar zijn we dan beginnen kijken wie er weer als hoofdsponsor wou fungeren voor drie jaar, van 2023 tot en met 2025. B&G Verzekeringen Pittem, IT Provider en Wijnen Pascal Heytens hebben hun contract verlengd, en met KR Project verwelkomen we een nieuwe sponsor, die de rugzijde van onze shirts zal sieren. We zijn dan ook trots dat we onze nieuwe uitrusting tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in ons stamcafé kunnen voorstellen en aan de leden overhandigen. Dit is alvast een voorproefje van de viering van ons tienjarig bestaan, volgend jaar.”

“Als loopvereniging zijn we onze hoofdsponsors uiteraard heel dankbaar, want mede dankzij hen kunnen we blijven functioneren en onze leden ieder jaar opnieuw mooie loopevenementen aanbieden. Zo nemen we bijvoorbeeld dit jaar deel aan de 20 Kilometer van Parijs. Hun financiële inbreng stelt ons bovendien in staat om het lidgeld, met 30 euro per jaar, heel laag te houden. Dat maakt het heel democratisch, en laagdrempelig voor wie deel wil uitmaken van Forza8740. Nieuwe leden zijn welkom en wie meer info wenst, kan een mailtje sturen naar Forza8740@telenet.be.” (JG)