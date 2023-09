Loopclub Road Runners doet aan teambuilding tijdens daguitstap

De plaatselijke loopclub Road Runners, die sinds 1990 bestaat, heeft zijn traditionele daguitstap georganiseerd, waaraan 40 leden voor een prikje konden deelnemen. De busrit ging richting Heuvelland en voor een keertje stond er geen loopwedstrijd op het programma. “We zagen de uitstap als een vorm van teambuilding”, zegt secretaris Wilfried Vierstraete, die samen met voorzitter Herwig Reynaert, penningmeester Marc Dewulf en Francky Debeuf het bestuur vormt. “Eerst kreeg iedereen een ontbijt, daarna bezochten we de koekjesfabriek Destrooper en vervolgens verkenden we onder de leiding van een gids én met muziek de Kemmelberg, waar ‘s middags een lekker broodje werd gegeten. De dag werd afgerond met een al even lekker avondmaal in brasserie Driekoningen op de gelijknamige Torhoutse wijk.”

Op de foto de groep meegereisde Road Runners bij de koekjesfabriek Destrooper. De zon was royaal van de partij. (JS)