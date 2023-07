Loop verloren in een hopbel in doolhof ‘LaBIERint’ van bierclub Zoetendaal in Reningelst

Een maïsdoolhof in de vorm hoppebellen? Het kan opnieuw in Poperinge! De Reningelstse bierclub Zoetendaal is er opnieuw in geslaagd om deze zomer uit te pakken met hun project ‘LaBIERint’. De bijhorende zomerbar zet enkele ambachtelijke brouwerijen in de kijker die werken met Poperingse hop. “Kinderen kunnen deelnemen aan een landbouwzoektocht waarbij de antwoorden binnen het doolhof verspreid liggen. Daarnaast zijn er nog verschillende LaBIERint randactiviteiten”, klinkt het bij voorzitter Bart Decrock.

“Na een succesvolle eerste editie van ons LaBIERint maïsdoolhof met zomerbar in 2021 willen we deze zomer opnieuw dit project herhalen”, zegt Bart Decrock, voorzitter van bierclub Zoetendaal. Bierclub Zoetendaal Reningelst is eind 2019 opgericht door enkele enthousiaste vrienden die graag hun bier-proef ervaringen uitwisselen en houden van een gezellig samenzijn. Uitvalsbasis van de club is het landbouwbedrijf van Bart Decrock, Zoetendaalstraat 6 in Reningelst, waar ze ook een proeflokaaltje hebben ingericht. “Het credo van de club is om de passie voor het bier met de bredere gemeenschap te delen. Dit door activiteiten te organiseren waarbij jong en oud samengebracht worden en de sociale cohesie versterkt wordt. “Vorige zomer organiseerden we nog een gezellig eerste bierfestivalletje in Reningelst, deze zomer gaan we opnieuw voor een langlopend project.”

Doolhof

Op zaterdag en zondag kan je tussen 22 juli en 3 september het maïsdoolhof ontdekken. “In 2021 konden we op een grote belangstelling rekenen voor onze maisdoolhof, de bezoekers kwamen niet alleen uit eigen streek, maar vanuit gans België en zelfs het buitenland afgezakt om het doolhof uit te proberen. Hiernaast waren er ook de vele – vaak terugkomende – bezoekers aan de LaBIERint zomerbar. Door de vele enthousiaste reacties behouden we dit jaar grotendeels hetzelfde concept. Deze keer maken we een link met de komende hoppefeesten in Poperinge: een maïsdoolhof in de vorm van twee hoppebellen met bovenaan de tekst ‘Hoppefeesten 2023’. In het midden van het doolhof staat opnieuw een uitkijktoren met uitzicht over het doolhof en het prachtige Heuvelland.”

(Lees verder onder de foto.)

Dit jaar maakt de bierclub de link met de komende hoppefeesten in Poperinge: een maïsdoolhof in de vorm van twee hoppebellen met bovenaan de tekst ‘Hoppefeesten 2023’. © gf

Zomerbar

“Naast ons maïsdoolhof is er ook een zomerbar met focus op speciaalbieren van brouwerijen die brouwen met Poperingse hop. We selecteerden hiervoor een 6-tal kleinere brouwerijen goed voor een gevarieerd aanbod van een 30-tal bieren. Er is een gratis bier naar keuze in de toegang inbegrepen. Kinderen kunnen deelnemen aan een landbouwzoektocht waarbij de antwoorden binnen het doolhof verspreid liggen. Achteraf kunnen ze zich uitleven op het speelterrein bij de hoeve terwijl de ouders genieten van een biertje”, vertelt Bart.

“Daarnaast zijn er nog verschillende LaBIERint randactiviteiten. Tussen 10 en 21 juli is er een fotowedstrijd. Probeer zo snel mogelijk en correct die opdrachten uit te voeren die op Facebook verschijnen en win toegangstickets voor het LaBIERint doolhof. Op zaterdag 22 juli om 19 uur is er een degustatie van Stien bieren met bijhorende hapjes. Op 9 september organiseren we een bezoek aan een hoppeboer. En op zaterdag 30 september geven we een brouwdemonstratie tijdens de officiële opening van het Buurtsalon en De Koer in de oude brouwerij van Reningelst.”

Ligging

Het doolhof bevindt zich net achter de hoeve Decrock, Zoetendaalstraat 6 in Reningelst. “Verschillende wandel- en fietsroutes komen hier voorbij (Zevekotepad, fietsknooppunten 93-97, wandelknooppunten 16-18) waardoor we ook op toevallige passanten kunnen rekenen. Er is ruime parkeermogelijkheid voorzien. Tijdens de weekends tussen 22 juli en 3 september kan je in LaBIERint terecht. De toegang tot het doolhof is enkel mogelijk op zaterdag en zondag van 14 tot 18u. Een volwassene betaalt 8 euro, inclusief speciaalbier of frisdrank. Kinderen betalen 5 euro, met een gratis frisdrankje en deelname zoektocht inbegrepen. Kinderen jonger dan drie jaar mogen gratis deelnemen.

Info: Facebook.com/BierclubZoetendaalReningelst, bczoetendaal@gmail.com, 0498 03 57 36, Zoetendaalstraat 60 in Reningelst